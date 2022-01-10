"الإرياني": الاستنزاف الكبير للمخزون البشري للحوثي ساهم في انهيارات صفوفه في شبوة ومأرب

بارك انتصارات أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من "تحالف الشرعية"

بارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة Flag of Saudi Arabia ومشاركة فاعلة من Flag of United Arab Emirates، والتي تكللت بتحرير مديرية عين، واستكمال تطهير كامل مديريات محافظة شبوة من مليشيا الحوثي الارهابية، بعد عشرة أيام من إطلاق العملية العسكرية.

وأكد "الإرياني" أن الاستنزاف الكبير للمخزون البشري لمليشيا الحوثي الإرهابية وعتادها العسكري المنهوب من معسكرات الدولة خلال العامين الماضيين، والضربات الموجعة التي وجهها صقور الجو في تحالف دعم الشرعية لأوكارها ومعاقلها، ساهم في الانهيارات غير المسبوقة في صفوف المليشيا بجبهات محافظتي شبوة ومارب.

وقال الإرياني: "نأسف لسقوط عدد من المدنيين ضحية للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة في مديريات (عسيلان، بيحان، عين)، وندعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر، ونحث الفرق الهندسية والشركاء في برنامج "مسام" السعودي، لمضاعفة جهودهم وتطهير تلك المناطق من الألغام وعودة الحياة لطبيعتها".

كما ثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الدعم والإسناد الذي قدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة Flag of Saudi Arabia والمشاركة الفاعلة Flag of United Arab Emirates لألوية العمالقة والجيش الوطني لصناعة هذا الإنجاز العسكري الكبير، والذي أكد فرص حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، مؤكداً أن هذا الدعم اللامحدود سيبقى محل تقدير وعرفان كل اليمنيين.