ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني سُبل التعاون المشترك بين البلدَيْن

استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس.



وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، خاصة في الجانب الدفاعي، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.



حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الأستاذ خالد البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.



وحضر من الجانب البريطاني السفير لدى السعودية نيل كرمبتون، وكبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط الفريق جوي سامبسون، والملحق العسكري العميد باتريك أودونالد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية ريتشارد بيرثون، والسكرتير الخاص لوزير الدفاع ديفيد مورجان.