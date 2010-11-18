"الصحة" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.. و"الربيعة": إنجاز تحقق بجهود الجميع

قال: نتاج المثابرة الاجتهاد والخبرة لتعزيز ثقافة التميز وروح العمل الجماعي

تمكّنت وزارة الصحة من تحقيق جائزة الملك عبدالعزيز للجودة كأول وزارة تحصل على هذه الجائزة.

كما حصلت الوزارة على جائزة الملك عبدالعزيز في فئة القطاع الصحي الحكومي، ممثلةً في مستشفيات: الملك فهد التخصصي بالدمام، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وبهذه المناسبة، عبّر وزير الصحة توفيق الربيعة في هذه المناسبة رسالة قائلاً فيها: يسعدني أن أهنئكم بحصول وزارة الصحة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وهذا الفوز تحقق بجهود الجميع فهو نتاج المثابرة الاجتهاد والخبرة لتعزيز ثقافة التميز وروح العمل الجماعي.

وأكد الوزير "الربيعة" أن هذا الإنجاز تحقق بسبب الهمة العالية والروح الإيجابية والسعي الحثيث نحو أهداف رؤية 2030. وبفضل تجميع الطاقات وتركيزها وتوجيهها وتحفيزها نحو التميز في الأداء بما يخدم رؤية الوزارة وتطلعاتها.