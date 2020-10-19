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مقتل مدير مدرسة ومزارع في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

نفَّذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان

لقي شخصان حتفهما أمس الأحد في هجوم إرهابي وقع شمال بوركينا فاسو.

وفي التفاصيل، أوضح حاكم منطقة أودالان، العقيد سالفو كابوريه، في بيان أن هجومًا إرهابيًّا، نفَّذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان، مشيرًا إلى أن حصيلة الهجوم كانت مقتل شخصين، هما مدير مدرسة ومزارع.

وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر منذ 2015 سلسلة هجمات من قِبل متطرفين.

وقُتل 20 شخصًا على الأقل الجمعة الماضية إثر هجمات "إرهابية" استهدفت ثلاث بلدات في منطقة سينو الواقعة أيضًا في شمال البلاد، حسب حصيلة رسمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل مدير مدرسة ومزارع في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو
سبق

لقي شخصان حتفهما أمس الأحد في هجوم إرهابي وقع شمال بوركينا فاسو.

وفي التفاصيل، أوضح حاكم منطقة أودالان، العقيد سالفو كابوريه، في بيان أن هجومًا إرهابيًّا، نفَّذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان، مشيرًا إلى أن حصيلة الهجوم كانت مقتل شخصين، هما مدير مدرسة ومزارع.

وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر منذ 2015 سلسلة هجمات من قِبل متطرفين.

وقُتل 20 شخصًا على الأقل الجمعة الماضية إثر هجمات "إرهابية" استهدفت ثلاث بلدات في منطقة سينو الواقعة أيضًا في شمال البلاد، حسب حصيلة رسمية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
02:04 AM

مقتل مدير مدرسة ومزارع في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

نفَّذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي شخصان حتفهما أمس الأحد في هجوم إرهابي وقع شمال بوركينا فاسو.

وفي التفاصيل، أوضح حاكم منطقة أودالان، العقيد سالفو كابوريه، في بيان أن هجومًا إرهابيًّا، نفَّذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان، مشيرًا إلى أن حصيلة الهجوم كانت مقتل شخصين، هما مدير مدرسة ومزارع.

وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر منذ 2015 سلسلة هجمات من قِبل متطرفين.

وقُتل 20 شخصًا على الأقل الجمعة الماضية إثر هجمات "إرهابية" استهدفت ثلاث بلدات في منطقة سينو الواقعة أيضًا في شمال البلاد، حسب حصيلة رسمية.

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