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"عقارات الدولة" تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة

تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم المكي

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح فرص استثمارية تشملُ ثلاثَ أراضٍ في شارعِ المنصور بحي جرولَ بمكة المكرمة، تتميزُ بموقعٍ جغرافيٍ حيويٍ علىَ بُعدِ 2.5 كيلومتر من الحرمِ المكيِّ الشريفَ في منطقةٍ حيويةً تجاريةً محاطةً بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجاريةَ، وعلىَ مُدةِ استئجارٍ تمتد إلى 25 عاماً، بالإضافة إلى مهلةِ إنشاءٍ لمدةِ عامينِ ونصف.

وتتكونُ أرض جرول من 3 قطعٍ تُقدّرُ مساحة كل قطعةٍ بنحو 6.097 متراً مربعاً (بإجمالي 18.293 متراً مربعاً)، وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلوماتِ التواصل على إحدى القنوات التالية: مركز التواصلِ الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني Marketing@spga.gov.sa.

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"عقارات الدولة" تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة
سبق

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح فرص استثمارية تشملُ ثلاثَ أراضٍ في شارعِ المنصور بحي جرولَ بمكة المكرمة، تتميزُ بموقعٍ جغرافيٍ حيويٍ علىَ بُعدِ 2.5 كيلومتر من الحرمِ المكيِّ الشريفَ في منطقةٍ حيويةً تجاريةً محاطةً بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجاريةَ، وعلىَ مُدةِ استئجارٍ تمتد إلى 25 عاماً، بالإضافة إلى مهلةِ إنشاءٍ لمدةِ عامينِ ونصف.

وتتكونُ أرض جرول من 3 قطعٍ تُقدّرُ مساحة كل قطعةٍ بنحو 6.097 متراً مربعاً (بإجمالي 18.293 متراً مربعاً)، وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلوماتِ التواصل على إحدى القنوات التالية: مركز التواصلِ الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني Marketing@spga.gov.sa.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:14 PM

"عقارات الدولة" تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة

تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم المكي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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834

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح فرص استثمارية تشملُ ثلاثَ أراضٍ في شارعِ المنصور بحي جرولَ بمكة المكرمة، تتميزُ بموقعٍ جغرافيٍ حيويٍ علىَ بُعدِ 2.5 كيلومتر من الحرمِ المكيِّ الشريفَ في منطقةٍ حيويةً تجاريةً محاطةً بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجاريةَ، وعلىَ مُدةِ استئجارٍ تمتد إلى 25 عاماً، بالإضافة إلى مهلةِ إنشاءٍ لمدةِ عامينِ ونصف.

وتتكونُ أرض جرول من 3 قطعٍ تُقدّرُ مساحة كل قطعةٍ بنحو 6.097 متراً مربعاً (بإجمالي 18.293 متراً مربعاً)، وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلوماتِ التواصل على إحدى القنوات التالية: مركز التواصلِ الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني Marketing@spga.gov.sa.

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