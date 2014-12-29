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الشمراني لـ"سبق": على إدارة الأهلي التجديد لـ"السومة".. و"العويس" يجدد نجوميته

طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني الحفاظ على مكتسبات النادي الأهلي، ولعل أهمها في الوقت الحالي سرعة تجديد عقد الهداف التاريخي لدوري المحترفين النجم عمر السومة، من أجل استقرار الفريق، خاصة أن الفريق بات منافساً قوياً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وزاد الشمراني في تصريح لـ "سبق": "الأهلي الآن بات يسلك الطريق الصحيح، بعد أن قلص الفارق بينه والمتصدر الهلال إلى نقطة واحدة فقط، وهذا بلا شك يشعل المنافسة على لقب الدوري الذي يحظى بشعبية كبيرة عربياً وعالمياً، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأهم دوري في القارة الآسيوية".

وأشاد "الشمراني" بالحضور "اللافت " لحارس الأهلي محمد العويس ودوره في تحقيق الأهلي النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

الناقد الرياضي أحمد الشمراني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشمراني لـ"سبق": على إدارة الأهلي التجديد لـ"السومة".. و"العويس" يجدد نجوميته
سبق

طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني الحفاظ على مكتسبات النادي الأهلي، ولعل أهمها في الوقت الحالي سرعة تجديد عقد الهداف التاريخي لدوري المحترفين النجم عمر السومة، من أجل استقرار الفريق، خاصة أن الفريق بات منافساً قوياً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وزاد الشمراني في تصريح لـ "سبق": "الأهلي الآن بات يسلك الطريق الصحيح، بعد أن قلص الفارق بينه والمتصدر الهلال إلى نقطة واحدة فقط، وهذا بلا شك يشعل المنافسة على لقب الدوري الذي يحظى بشعبية كبيرة عربياً وعالمياً، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأهم دوري في القارة الآسيوية".

وأشاد "الشمراني" بالحضور "اللافت " لحارس الأهلي محمد العويس ودوره في تحقيق الأهلي النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
03:38 PM

الشمراني لـ"سبق": على إدارة الأهلي التجديد لـ"السومة".. و"العويس" يجدد نجوميته

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أحمد سرور - الرياض
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1,959

طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني الحفاظ على مكتسبات النادي الأهلي، ولعل أهمها في الوقت الحالي سرعة تجديد عقد الهداف التاريخي لدوري المحترفين النجم عمر السومة، من أجل استقرار الفريق، خاصة أن الفريق بات منافساً قوياً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وزاد الشمراني في تصريح لـ "سبق": "الأهلي الآن بات يسلك الطريق الصحيح، بعد أن قلص الفارق بينه والمتصدر الهلال إلى نقطة واحدة فقط، وهذا بلا شك يشعل المنافسة على لقب الدوري الذي يحظى بشعبية كبيرة عربياً وعالمياً، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأهم دوري في القارة الآسيوية".

وأشاد "الشمراني" بالحضور "اللافت " لحارس الأهلي محمد العويس ودوره في تحقيق الأهلي النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة.

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