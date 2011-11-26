النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "النفاه".. مجسم يجذب الأنظار لحياة النساء بالرياض قبل 40 عامًا

منفذته عن تلك الفترة: كنت أسمع جدتي تقول "افرشوا الزولية كتمتنا الجدران

استعرضت فنانة سعودية حياة النساء في الرياض خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وذلك عبر مجسم عَرَضته خلال معرض "شارة" المقام في جدة والذي لفت الانتباه والأنظار وحرك مشاعر الزوار؛ لا سيما أنه يوثّق لفترة لا يوجد عنها الكثير من الصور.

وعنونت الفنانة إلهام الدوسري عملها الفني بمفردة "النفاه"، التي تعني المساحة المكانية المفتوحة ذات التهوية الطبيعية، لتعكس حال حياة نساء الرياض وأهلها في تلك الفترة.

وقالت "الدوسري" لقناة "العربية": "كنت أسمع جدتي -رحمها الله- كانت دائمًا تقول: افرشوا الزولية في الحوش عند "النفاه" كتمتنا الجدران؛ وذلك بحثًا عن النور والمساحة وأشعة الشمس على أجسادهن".

وأضافت "الدوسري": "اعتمدت في العمل على ورق هندسي وشرائح ومجسمات خزفية، لتوثيق حياة النساء السعوديات في الرياض وتأثير الطابع العمراني على حياتهم ويومياتهم وسلوكياتهم، وكيف تأثرت أجسامهم من المساحات التي كانت مسموحة لهن في الطابع العمراني للرياض".

فنانة سعودية معرض شارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد "النفاه".. مجسم يجذب الأنظار لحياة النساء بالرياض قبل 40 عامًا
سبق

استعرضت فنانة سعودية حياة النساء في الرياض خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وذلك عبر مجسم عَرَضته خلال معرض "شارة" المقام في جدة والذي لفت الانتباه والأنظار وحرك مشاعر الزوار؛ لا سيما أنه يوثّق لفترة لا يوجد عنها الكثير من الصور.

وعنونت الفنانة إلهام الدوسري عملها الفني بمفردة "النفاه"، التي تعني المساحة المكانية المفتوحة ذات التهوية الطبيعية، لتعكس حال حياة نساء الرياض وأهلها في تلك الفترة.

وقالت "الدوسري" لقناة "العربية": "كنت أسمع جدتي -رحمها الله- كانت دائمًا تقول: افرشوا الزولية في الحوش عند "النفاه" كتمتنا الجدران؛ وذلك بحثًا عن النور والمساحة وأشعة الشمس على أجسادهن".

وأضافت "الدوسري": "اعتمدت في العمل على ورق هندسي وشرائح ومجسمات خزفية، لتوثيق حياة النساء السعوديات في الرياض وتأثير الطابع العمراني على حياتهم ويومياتهم وسلوكياتهم، وكيف تأثرت أجسامهم من المساحات التي كانت مسموحة لهن في الطابع العمراني للرياض".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:05 PM

شاهد "النفاه".. مجسم يجذب الأنظار لحياة النساء بالرياض قبل 40 عامًا

منفذته عن تلك الفترة: كنت أسمع جدتي تقول "افرشوا الزولية كتمتنا الجدران

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,389

استعرضت فنانة سعودية حياة النساء في الرياض خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وذلك عبر مجسم عَرَضته خلال معرض "شارة" المقام في جدة والذي لفت الانتباه والأنظار وحرك مشاعر الزوار؛ لا سيما أنه يوثّق لفترة لا يوجد عنها الكثير من الصور.

وعنونت الفنانة إلهام الدوسري عملها الفني بمفردة "النفاه"، التي تعني المساحة المكانية المفتوحة ذات التهوية الطبيعية، لتعكس حال حياة نساء الرياض وأهلها في تلك الفترة.

وقالت "الدوسري" لقناة "العربية": "كنت أسمع جدتي -رحمها الله- كانت دائمًا تقول: افرشوا الزولية في الحوش عند "النفاه" كتمتنا الجدران؛ وذلك بحثًا عن النور والمساحة وأشعة الشمس على أجسادهن".

وأضافت "الدوسري": "اعتمدت في العمل على ورق هندسي وشرائح ومجسمات خزفية، لتوثيق حياة النساء السعوديات في الرياض وتأثير الطابع العمراني على حياتهم ويومياتهم وسلوكياتهم، وكيف تأثرت أجسامهم من المساحات التي كانت مسموحة لهن في الطابع العمراني للرياض".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,569

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة