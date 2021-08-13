كاثي هوكول.. أول امرأة تتولى منصب حاكم نيويورك

بعد استقالة آندرو كومو على إثر "فضيحة جنسية"

تتولى كاثي هوكول منصب حاكم ولاية نيويورك كأول امرأة في تاريخ الولاية تتولى هذا المنصب.



يأتي هذا التطور بعد استقالة آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك على إثر الفضيحة الجنسية التي تطارده.

وكتبت هوكول البالغة من العمر 62 عامًا على تويتر: "أتفق مع قرار الحاكم كومو التنحي.. هذا هو الفعل الصائب الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك".

وأضافت: "نظرًا لأني خدمت على جميع المستويات الحكومية، ولأني المرشحة التالية في تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك".

وكانت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس قد ذكرت أن حاكم الولاية أندرو كومو "تحرش جنسيًا بالعديد من النساء" من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طالت هذا الديمقراطي النافذ.

وقالت جيمس خلال مؤتمر صحافي: "خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيًا بالعديد من النساء وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية".

وتابعت أن التحقيق وجد أيضًا أن كومو "تحرش جنسيًا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك، عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية، أوجدت بيئة عمل معادية للنساء".

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك إلى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

