علّق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على مقطع فيديو توعوي، نشرته الوزارة بعنوان "لتعود الحياة إلى طبيعتها. #خذ_الخطوة خذ اللقاح"، وذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة" لحث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح. وكتب الوزير الربيعة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "‏أمضينا عامًا في هذه الجائحة. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية.. خذ الخطوة، وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم. ‏‫#خذ_الخطوة.. خذ اللقاح". وأطلقت "وزارة الصحة" الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة"، التي تشارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس. وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا. وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا). وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ولمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

وزير الصحة: أمضينا عامًا في الجائحة.. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية عبدالحكيم شار سبق 2021-03-07 علّق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على مقطع فيديو توعوي، نشرته الوزارة بعنوان "لتعود الحياة إلى طبيعتها.



#خذ_الخطوة خذ اللقاح"، وذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة" لحث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.



وكتب الوزير الربيعة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "‏أمضينا عامًا في هذه الجائحة. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية.. خذ الخطوة، وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم. ‏‫#خذ_الخطوة.. خذ اللقاح".



وأطلقت "وزارة الصحة" الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة"، التي تشارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.



وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.



وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا). وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ولمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 12:36 AM

وزير الصحة: أمضينا عامًا في الجائحة.. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية





A A A





3 مشاركة

علّق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على مقطع فيديو توعوي، نشرته الوزارة بعنوان "لتعود الحياة إلى طبيعتها.



#خذ_الخطوة خذ اللقاح"، وذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة" لحث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.



وكتب الوزير الربيعة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "‏أمضينا عامًا في هذه الجائحة. وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية.. خذ الخطوة، وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم. ‏‫#خذ_الخطوة.. خذ اللقاح".



وأطلقت "وزارة الصحة" الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة"، التي تشارك فيها العديد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.



وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.



وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا). وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ولمشاهدة الفيديو: اضغط هنا