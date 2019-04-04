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انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15 برعاية "بدر بن سلطان"

سجادة للزهور والورود بالردف وحديقة للفراولة والفراشات والطيور

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسيدشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المهرجان الذي تنظمه أمانة الطائف بمنتزه الردف، وسيقوم برفقة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ورؤساء القطاعات الحكومية والعسكرية، بجولة على الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَل الأمانة، بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكملت أمانة الطائف تنفيذ أكبر سجادة للزهور والورود في منتزه الردف، كما تقيم لأول مرة حديقة للفراولة وحديقة للفراشات، كما يشتمل المهرجان على مشتل زراعي تعريفي، وحديقة للطيور، ومسرح يقدم العديد من الفقرات للأسرة والطفل، وتقدم النافورة التفاعلية العديد من العروض بالليزر ونافورة اللهب، وتقيم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة المسابقة التوعوية لتلوين الرسوم للأطفال مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين.

وخصصت الأمانة أكشاكًا مجانية لمزارعي الورد الطائفي؛ لعرض منتجاتهم في المهرجان ضمن جهود دعم هذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وسيقدم أصحاب المصانع والمعامل نماذج من أجود أنواع العطور المستخرجة من الورد، بالإضافة إلى ماء الورد بدرجاته المختلفة، وسيتمكن زوار المهرجان من مشاهدة تقطير دهن وماء الورد العطري بطريقة تقليدية ما زالت تستخدمها المعامل المنتشرة بمرتفعات الشفا والهدا حتى الوقت الراهن.

وتم تخصيص أركان للأسر المنتجة؛ لعرض إنتاجهم وتسويقها، وتشارك العديد من الجهات الحكومية والخيرية في معرض المهرجان؛ من خلال عرض كل ما له علاقة بمنتج الورد الطائفي، وتوزع الأمانة شتلات وباقات الزهور مجانًا على الزوار؛ علاوة على المطويات والكتيبات التعريفية والإرشادية لطرق زراعة الشتلات والعناية بها، وسبل الاهتمام بالحدائق المنزلية.

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انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15 برعاية "بدر بن سلطان"
سبق

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسيدشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المهرجان الذي تنظمه أمانة الطائف بمنتزه الردف، وسيقوم برفقة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ورؤساء القطاعات الحكومية والعسكرية، بجولة على الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَل الأمانة، بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكملت أمانة الطائف تنفيذ أكبر سجادة للزهور والورود في منتزه الردف، كما تقيم لأول مرة حديقة للفراولة وحديقة للفراشات، كما يشتمل المهرجان على مشتل زراعي تعريفي، وحديقة للطيور، ومسرح يقدم العديد من الفقرات للأسرة والطفل، وتقدم النافورة التفاعلية العديد من العروض بالليزر ونافورة اللهب، وتقيم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة المسابقة التوعوية لتلوين الرسوم للأطفال مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين.

وخصصت الأمانة أكشاكًا مجانية لمزارعي الورد الطائفي؛ لعرض منتجاتهم في المهرجان ضمن جهود دعم هذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وسيقدم أصحاب المصانع والمعامل نماذج من أجود أنواع العطور المستخرجة من الورد، بالإضافة إلى ماء الورد بدرجاته المختلفة، وسيتمكن زوار المهرجان من مشاهدة تقطير دهن وماء الورد العطري بطريقة تقليدية ما زالت تستخدمها المعامل المنتشرة بمرتفعات الشفا والهدا حتى الوقت الراهن.

وتم تخصيص أركان للأسر المنتجة؛ لعرض إنتاجهم وتسويقها، وتشارك العديد من الجهات الحكومية والخيرية في معرض المهرجان؛ من خلال عرض كل ما له علاقة بمنتج الورد الطائفي، وتوزع الأمانة شتلات وباقات الزهور مجانًا على الزوار؛ علاوة على المطويات والكتيبات التعريفية والإرشادية لطرق زراعة الشتلات والعناية بها، وسبل الاهتمام بالحدائق المنزلية.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:36 AM

انطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15 برعاية "بدر بن سلطان"

سجادة للزهور والورود بالردف وحديقة للفراولة والفراشات والطيور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسيدشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المهرجان الذي تنظمه أمانة الطائف بمنتزه الردف، وسيقوم برفقة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ورؤساء القطاعات الحكومية والعسكرية، بجولة على الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَل الأمانة، بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكملت أمانة الطائف تنفيذ أكبر سجادة للزهور والورود في منتزه الردف، كما تقيم لأول مرة حديقة للفراولة وحديقة للفراشات، كما يشتمل المهرجان على مشتل زراعي تعريفي، وحديقة للطيور، ومسرح يقدم العديد من الفقرات للأسرة والطفل، وتقدم النافورة التفاعلية العديد من العروض بالليزر ونافورة اللهب، وتقيم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة المسابقة التوعوية لتلوين الرسوم للأطفال مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين.

وخصصت الأمانة أكشاكًا مجانية لمزارعي الورد الطائفي؛ لعرض منتجاتهم في المهرجان ضمن جهود دعم هذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وسيقدم أصحاب المصانع والمعامل نماذج من أجود أنواع العطور المستخرجة من الورد، بالإضافة إلى ماء الورد بدرجاته المختلفة، وسيتمكن زوار المهرجان من مشاهدة تقطير دهن وماء الورد العطري بطريقة تقليدية ما زالت تستخدمها المعامل المنتشرة بمرتفعات الشفا والهدا حتى الوقت الراهن.

وتم تخصيص أركان للأسر المنتجة؛ لعرض إنتاجهم وتسويقها، وتشارك العديد من الجهات الحكومية والخيرية في معرض المهرجان؛ من خلال عرض كل ما له علاقة بمنتج الورد الطائفي، وتوزع الأمانة شتلات وباقات الزهور مجانًا على الزوار؛ علاوة على المطويات والكتيبات التعريفية والإرشادية لطرق زراعة الشتلات والعناية بها، وسبل الاهتمام بالحدائق المنزلية.

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