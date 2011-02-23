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"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" الماطر داعية للحيطة والحذر

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" الماطر داعية للحيطة والحذر
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
09:18 AM

"مدني مكة" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" الماطر داعية للحيطة والحذر

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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