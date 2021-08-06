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اليمن.. آلاف المستفيدين بعيادات "سلمان للإغاثة" الطبية و"مكافحة للملاريا"

فحص مخبري وصرف أدوية وتنويم ونقل دم وتوليد وعلاج إصابات وتثقيف

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 2,316 مستفيداً، وذلك خلال المدة من 22 إلى 28 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1,105 أفراد، وقسم الطوارئ 316 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 122 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية لـ25 فردًا، وعيادة التحصين لمستفيد واحد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 153 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 112 فردًا، وعيادة الأطفال 281 فرداً.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,545مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 2,014 مراجعًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 810 أشخاص، وقسم التنويم 5 حالات، وقسم نقل الدم 20 حالة، وقسم التوليد 25 فردًا.

إلى هذا، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن الاجتماع العام لمنسقي الجهات العاملة في مكافحة الملاريا بالمحافظات اليمنية المستهدفة أمس في عدن ويستمر ثلاثة أيام.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي إلى أهمية مشروع مكافحة الملاريا الذي يدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، مبيناً أن الاجتماع يأتي كثمرة للخروج بنتائج وتوصيات لتفعيل جهود مكافحة الملاريا.

وأكد المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله باهشم، أن الاجتماع سيناقش جميع الإشكاليات التي تواجه جهود مكافحة الملاريا في المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تترافق مع هذه الجهود في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن وفي مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، ومنها ستة أعاصير زادت من تجمعات المياه الراكدة التي تعد بؤراً لانتشار البعوض الناقل للملاريا والأمراض الأخرى وخاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية ومنها عدن، وكذلك زيادة تدفق أعداد النازحين من المناطق الموبوءة في الساحل الغربي.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في مكافحة الملاريا باليمن والوقاية منه، من خلال حملات الرش وتجفيف البؤر إلى جانب توفير أدوية علاج الملاريا وتأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات اليمنية الموبوءة، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية في هذا الجانب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليمن.. آلاف المستفيدين بعيادات "سلمان للإغاثة" الطبية و"مكافحة للملاريا"
سبق

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 2,316 مستفيداً، وذلك خلال المدة من 22 إلى 28 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1,105 أفراد، وقسم الطوارئ 316 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 122 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية لـ25 فردًا، وعيادة التحصين لمستفيد واحد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 153 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 112 فردًا، وعيادة الأطفال 281 فرداً.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,545مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 2,014 مراجعًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 810 أشخاص، وقسم التنويم 5 حالات، وقسم نقل الدم 20 حالة، وقسم التوليد 25 فردًا.

إلى هذا، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن الاجتماع العام لمنسقي الجهات العاملة في مكافحة الملاريا بالمحافظات اليمنية المستهدفة أمس في عدن ويستمر ثلاثة أيام.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي إلى أهمية مشروع مكافحة الملاريا الذي يدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، مبيناً أن الاجتماع يأتي كثمرة للخروج بنتائج وتوصيات لتفعيل جهود مكافحة الملاريا.

وأكد المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله باهشم، أن الاجتماع سيناقش جميع الإشكاليات التي تواجه جهود مكافحة الملاريا في المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تترافق مع هذه الجهود في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن وفي مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، ومنها ستة أعاصير زادت من تجمعات المياه الراكدة التي تعد بؤراً لانتشار البعوض الناقل للملاريا والأمراض الأخرى وخاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية ومنها عدن، وكذلك زيادة تدفق أعداد النازحين من المناطق الموبوءة في الساحل الغربي.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في مكافحة الملاريا باليمن والوقاية منه، من خلال حملات الرش وتجفيف البؤر إلى جانب توفير أدوية علاج الملاريا وتأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات اليمنية الموبوءة، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية في هذا الجانب.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
06:12 PM

اليمن.. آلاف المستفيدين بعيادات "سلمان للإغاثة" الطبية و"مكافحة للملاريا"

فحص مخبري وصرف أدوية وتنويم ونقل دم وتوليد وعلاج إصابات وتثقيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 2,316 مستفيداً، وذلك خلال المدة من 22 إلى 28 يوليو 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1,105 أفراد، وقسم الطوارئ 316 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 122 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية لـ25 فردًا، وعيادة التحصين لمستفيد واحد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 153 مستفيدًا، وقسم علاج الإصابات 196 شخصًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 112 فردًا، وعيادة الأطفال 281 فرداً.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,545مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 2,014 مراجعًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 810 أشخاص، وقسم التنويم 5 حالات، وقسم نقل الدم 20 حالة، وقسم التوليد 25 فردًا.

إلى هذا، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن الاجتماع العام لمنسقي الجهات العاملة في مكافحة الملاريا بالمحافظات اليمنية المستهدفة أمس في عدن ويستمر ثلاثة أيام.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي إلى أهمية مشروع مكافحة الملاريا الذي يدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، مبيناً أن الاجتماع يأتي كثمرة للخروج بنتائج وتوصيات لتفعيل جهود مكافحة الملاريا.

وأكد المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله باهشم، أن الاجتماع سيناقش جميع الإشكاليات التي تواجه جهود مكافحة الملاريا في المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى الصعوبات التي تترافق مع هذه الجهود في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن وفي مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، ومنها ستة أعاصير زادت من تجمعات المياه الراكدة التي تعد بؤراً لانتشار البعوض الناقل للملاريا والأمراض الأخرى وخاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية ومنها عدن، وكذلك زيادة تدفق أعداد النازحين من المناطق الموبوءة في الساحل الغربي.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في مكافحة الملاريا باليمن والوقاية منه، من خلال حملات الرش وتجفيف البؤر إلى جانب توفير أدوية علاج الملاريا وتأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات اليمنية الموبوءة، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية في هذا الجانب.

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