النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض" تخصّص 389 نقطة للباعة الجائلين موزعة على 15 حياً بالعاصمة

حدّدت أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية.. للمواطنين والمواطنات

خصّصت أمانة الرياض 389 نقطة للباعة الجائلين السعوديين فقط موزعة على 15 حياً بالعاصمة.

وبيّنت الأمانة بأن نقاط البيع موزعة على أحياء: الموسى 42 نقطة بيع، ومثلها بطويق، و40 نقطة بكل من الصحافة والعود، و38 بحي لبن، و32 للنظيم، و25 بكل من الحائر والعريجاء الغربي، و18 نقطة بكل من منفوحة والقادسية 1، و15 بالقادسية 2، والإسكان والجزيرة، و1 بكل من العزيزية والشفاء.

وحدّدت الأمانة وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية، تمثلت في موافقة البلدية على ممارسة مهنة البيع الجائل، والالتزام بالأماكن والاشتراطات التي تحدّدها البلدية، ومنع بيع السلع المغشوشة والمقلّدة، مع اقتصار أساليب البيع على المركبات والأكشاك المؤقتة والبسطات، وممارسة البيع للبضائع المسموح بها من قِبل البلدية، والحصول على شهادة صحية تثبت خلو البائع من الأمراض المعدية، ومنع بيع كل ما هو محظور أو مخالف للشريعة الإسلامية، على أن يقتصر البيع على المواطنين والمواطنات فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض" تخصّص 389 نقطة للباعة الجائلين موزعة على 15 حياً بالعاصمة
سبق

خصّصت أمانة الرياض 389 نقطة للباعة الجائلين السعوديين فقط موزعة على 15 حياً بالعاصمة.

وبيّنت الأمانة بأن نقاط البيع موزعة على أحياء: الموسى 42 نقطة بيع، ومثلها بطويق، و40 نقطة بكل من الصحافة والعود، و38 بحي لبن، و32 للنظيم، و25 بكل من الحائر والعريجاء الغربي، و18 نقطة بكل من منفوحة والقادسية 1، و15 بالقادسية 2، والإسكان والجزيرة، و1 بكل من العزيزية والشفاء.

وحدّدت الأمانة وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية، تمثلت في موافقة البلدية على ممارسة مهنة البيع الجائل، والالتزام بالأماكن والاشتراطات التي تحدّدها البلدية، ومنع بيع السلع المغشوشة والمقلّدة، مع اقتصار أساليب البيع على المركبات والأكشاك المؤقتة والبسطات، وممارسة البيع للبضائع المسموح بها من قِبل البلدية، والحصول على شهادة صحية تثبت خلو البائع من الأمراض المعدية، ومنع بيع كل ما هو محظور أو مخالف للشريعة الإسلامية، على أن يقتصر البيع على المواطنين والمواطنات فقط.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:03 AM

"أمانة الرياض" تخصّص 389 نقطة للباعة الجائلين موزعة على 15 حياً بالعاصمة

حدّدت أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية.. للمواطنين والمواطنات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
641

خصّصت أمانة الرياض 389 نقطة للباعة الجائلين السعوديين فقط موزعة على 15 حياً بالعاصمة.

وبيّنت الأمانة بأن نقاط البيع موزعة على أحياء: الموسى 42 نقطة بيع، ومثلها بطويق، و40 نقطة بكل من الصحافة والعود، و38 بحي لبن، و32 للنظيم، و25 بكل من الحائر والعريجاء الغربي، و18 نقطة بكل من منفوحة والقادسية 1، و15 بالقادسية 2، والإسكان والجزيرة، و1 بكل من العزيزية والشفاء.

وحدّدت الأمانة وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية، تمثلت في موافقة البلدية على ممارسة مهنة البيع الجائل، والالتزام بالأماكن والاشتراطات التي تحدّدها البلدية، ومنع بيع السلع المغشوشة والمقلّدة، مع اقتصار أساليب البيع على المركبات والأكشاك المؤقتة والبسطات، وممارسة البيع للبضائع المسموح بها من قِبل البلدية، والحصول على شهادة صحية تثبت خلو البائع من الأمراض المعدية، ومنع بيع كل ما هو محظور أو مخالف للشريعة الإسلامية، على أن يقتصر البيع على المواطنين والمواطنات فقط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,508
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,715
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,405

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة