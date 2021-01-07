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"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة الطائف" تستقبل ركاب أول رحلة دولية بإجراءات احترازية وفحص ميداني

على متنها 146 شخصًا قادمون من مصر

استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف ركاب أول رحلة دولية وصلت وعلى متنها 146 شخصًا من جمهورية مصر.

وقام العاملون في المركز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على فحص الركاب طبيًّا بشكل دقيق، وأخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالحجر المنزلي وفقًا للتعليمات في هذا الخصوص.

وأشارت صحة الطائف في بيانٍ لها إلى أن مركز المراقبة الصحية مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذا الأمر، إضافة إلى تواجد الكوادر الطبية المؤهلة التي تقوم بدورها في سبيل تقديم أفضل الخدمات الوقائية والإسعافية في جميع الأوقات.

ولفتت إلى أن المركز يعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة تسهم في الحماية والوقاية بإذن الله، والحدّ من انتشار أي أمراض وبائية وافدة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لخدمة المسافرين في جميع الأوقات، ويعمل بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل المطار.

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"صحة الطائف" تستقبل ركاب أول رحلة دولية بإجراءات احترازية وفحص ميداني
سبق

استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف ركاب أول رحلة دولية وصلت وعلى متنها 146 شخصًا من جمهورية مصر.

وقام العاملون في المركز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على فحص الركاب طبيًّا بشكل دقيق، وأخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالحجر المنزلي وفقًا للتعليمات في هذا الخصوص.

وأشارت صحة الطائف في بيانٍ لها إلى أن مركز المراقبة الصحية مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذا الأمر، إضافة إلى تواجد الكوادر الطبية المؤهلة التي تقوم بدورها في سبيل تقديم أفضل الخدمات الوقائية والإسعافية في جميع الأوقات.

ولفتت إلى أن المركز يعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة تسهم في الحماية والوقاية بإذن الله، والحدّ من انتشار أي أمراض وبائية وافدة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لخدمة المسافرين في جميع الأوقات، ويعمل بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل المطار.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
04:26 PM

"صحة الطائف" تستقبل ركاب أول رحلة دولية بإجراءات احترازية وفحص ميداني

على متنها 146 شخصًا قادمون من مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف ركاب أول رحلة دولية وصلت وعلى متنها 146 شخصًا من جمهورية مصر.

وقام العاملون في المركز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على فحص الركاب طبيًّا بشكل دقيق، وأخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالحجر المنزلي وفقًا للتعليمات في هذا الخصوص.

وأشارت صحة الطائف في بيانٍ لها إلى أن مركز المراقبة الصحية مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذا الأمر، إضافة إلى تواجد الكوادر الطبية المؤهلة التي تقوم بدورها في سبيل تقديم أفضل الخدمات الوقائية والإسعافية في جميع الأوقات.

ولفتت إلى أن المركز يعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة تسهم في الحماية والوقاية بإذن الله، والحدّ من انتشار أي أمراض وبائية وافدة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لخدمة المسافرين في جميع الأوقات، ويعمل بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل المطار.

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