الأمن_العام: رصدنا ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق

أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.
ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.
أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.
ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.الأمن العام
أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.
ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.
أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.
ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.