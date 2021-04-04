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#الأمن_العام: رصدنا ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق

ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض

أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.

ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الأمن_العام: رصدنا ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق
سبق

أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.

ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
03:57 PM

#الأمن_العام: رصدنا ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق

ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.

ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.

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