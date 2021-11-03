"هيفاء بنت عبد المحسن" ترعى حفل زفاف جماعي لـ160 فتاةً

تحت شعار "فرحة عروس"

تحت رعاية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز، نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حفل الزفاف الجماعي لعدد 160 من فتيات الجمعية، تحت شعار فرحة عروس، وذلك بفندق رافال ماريوت بالرياض.

وحضر الحفل الداعمات والمدعوات، وقريبات الفتيات، ولفيف من الإعلاميات والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

وتخلل الحفل كلمة للأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، أشادت بتنظيم حفل الزفاف الجماعي، وقالت: أنا سعيدة جداً ومسرورة بحضور حفل فرحة عروس هذا الحفل البهيج وهذه الأمسية السعيدة التي ترتسم فيها الفرح على شفاه عروسات (إنسان).

وقدمت شكرها لجمعية إنسان على هذه الجهود العظيمة التي تبنتها الجمعية لإنجاح هذا الحفل.

وتلا ذلك كلمة الجمعية، والتي ألقتها الدكتورة شعيع مهل العتيبي، مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين، رحبت فيها بالأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز، والضيفات الكريمات.

وقالت: "الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة، وفي هذا المساء الاستثنائي بحضوركم، استثنائي بما فيه من الأفراح والمسرات".

وتابعت: "ففي هذه الليلة المباركة نزف وإياكم 160 عروساً من فتياتنا ليكن أمهات المستقبل، ونعهدهن أمهات صالحات بجيل نافع واعد بإذن الله".

وأضافت: "في هذا الحفل البهيج تتجلى أجمل معاني التعاون والتآزر التي يدعو لها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فالعمل الخيري الإنساني والجهد الاجتماعي الذي تقوم به جمعية (إنسان) في ظلّ الدعم الدائم من أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية".

وتابعت: "يتجسد ذلك في عمل مؤسسي منظم يبدو ظاهرًا الليلة في حفل الزواج الجماعي الخامس للفتيات، وهذا النوع من الأعمال التي ترسخ البر بمختلف أشكاله وصوره دليل وعي المجتمع وأفراده بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم، وهو مثال واحد من أعمال أخرى تقدمها الجمعية وتدعمها لتؤدي رسالتها".

وبينت أن الأسرة أولى لبِنَات النجاح في تنمية الإنسان، وبدعم مميز كدعم هذه الليلة والذي قدم من فاعل خير رفض الإفصاح عن اسمه، يحقق أهم أهداف جمعيتنا المباركة ومثيلاتها في الوطن ويزيد من عطائها للمجتمع فهنيئاً له ما قدم من دعم وما أعطى وشجع وآزر".

وأشارت إلى أن تكاليف هذا الحفل قد موّلت ودعمت لهذه الغاية ولهذا الهدف تحديداً، تأكيداً على بقاء البرامج الأخرى للجمعية موجهة لغايتها المحددة دون خلط، متابعةً: "لقد تحقق الدعم لمبادرة الزواج الجماعي الخامس للفتيات كسلسلة من دعم هذا المتبرع استمرت خمس أعوام متتالية جعلها الله في موازين أعماله".

وفي ختام كلمتها قدّمت الدكتورة شعيع شكرها وتقديرها للأميرة هيفاء لحضورها لهذه حفل فرحة عروس، وتشريفها له رغم ارتباطاتها، متابعةً: "كان لذلك المعنوي الكبير لنا ولعرائسنا ولن نجد عبارات شكر تفيها حقها سوى أن نهديها فرحة كل عروس هنا هذه الليلة".

وأكملت: "كما أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأفراد والمؤسسات والداعمين لهذه المناسبة لدعمهم وتبرعهم لبرامج الحفل وضيافته، والشكر للإخوة والأخوات الفنانين المشاركين في الجانب الفني بإحياء هذه المناسبة، والمشاغل النسائية التي تسابقت لتتبرع بزينة عرائسنا الجميلات".

وأكملت: "أشكر الأخوات الإعلاميات الحاضرات لهذه الليلة المباركة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لبناتنا العرائس وأطيب تمنياتنا لهن بحياة تحفها السعادة والرخاء".

تلا ذلك كلمة عروسات (إنسان) ألقتها نيابة عنهن إحدى الفتيات، قالت فيها "تعجز عبارات الشكر والثناء أن تقف بين أيدي العظماء وأهل الجود والسخاء، ولكن عرفانا بالجميل لأهل العطاء نهدي الجمعية أرق كلمات الثناء وصادق الدعاء لما قدموه لنا من عطاء وبذلوه من جهد وأخلف عليهم فيما معهم بالنماء، فجميل من جمعية إنسان أن تكون كشمعة تضيء درب الحائرين وتأخذ بأيديهم إلى بر الأمان متجاوزين بهم أمواج الفشل والقصور، وذلك من خلال تعاونكم مع الأسر وحسن خلقكم مع الجميع واهتمامكم بكل ما يخصهم والحرص عليهم".

وأضافت: "أنتم تعملون لإسعادنا بتنظيم هذا الحفل المبارك بمناسبة الزواج، وأصبحتم كشمعة أضاءت لنا الطريق ورسمت على محيانا أجمل البسمات، فكل الشكر والتقدير للقائم والداعم لهذا الحفل الكريم لما قدمه لنا وكان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في فرحتنا في هذه الليلة التي تعد كسحابة معطاة سقت الأرض فاخضرت، نقول له كنت ولازالت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاك الله خير الجزاء".

كما شكرت نيابة عن عروسات (إنسان) الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز على تشريفها حفل الزواج ومشاركتها فرحة العروسات في هذه المناسبة السعيدة

كما كرمت الجمعية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن بن عبد العزيز على تشريفها حفل الزواج ومشاركتها فرحة العروسات في هذه المناسبة السعيدة

كما تم تكريم الجهات والأفراد الداعمين لحفل فرحة عروس ثم مراسم زفة عروسات (إنسان)، والحفل الفني الذي تخلله مجموعة من الفقرات.