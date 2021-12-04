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"التحالف": تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وورشة لتصنيع الألغام بصنعاء

أكد اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منصة لإطلاق صواريخ باليستية وقتل عدد من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت قوات التحالف في السياق ذاته أنها تمكنت من تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المُسيَّرات في صنعاء، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الوقائية كافة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وورشة لتصنيع الألغام بصنعاء
سبق

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منصة لإطلاق صواريخ باليستية وقتل عدد من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت قوات التحالف في السياق ذاته أنها تمكنت من تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المُسيَّرات في صنعاء، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الوقائية كافة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
02:08 AM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:18 AM

"التحالف": تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وورشة لتصنيع الألغام بصنعاء

أكد اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,486

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منصة لإطلاق صواريخ باليستية وقتل عدد من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت قوات التحالف في السياق ذاته أنها تمكنت من تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المُسيَّرات في صنعاء، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الوقائية كافة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

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