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رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا

أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء الأحد، أنه وضَع نفسه في الحجر الصحي، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19؛ لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا
سبق

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء الأحد، أنه وضَع نفسه في الحجر الصحي، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19؛ لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:21 AM

رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا

أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء الأحد، أنه وضَع نفسه في الحجر الصحي، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19؛ لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.

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