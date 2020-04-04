النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تباشر 69 ألف بلاغ متعلق بـ"كورونا"

الأمانات كثفت جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين.

جاء ذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26.602 بلاغ، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11.789 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6.477 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4.279 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 4.125 بلاغاً.

وحققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسط تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2.646 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 2.343 بلاغاً، وأمانة القصيم 2.275 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 1.869 بلاغاً، وأمانة منطقة نجران بـ 1.808 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1.709 بلاغ، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1.109 بلاغات.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغاتها عن ألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغاً، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغاً، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تباشر 69 ألف بلاغ متعلق بـ"كورونا"
سبق

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين.

جاء ذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26.602 بلاغ، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11.789 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6.477 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4.279 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 4.125 بلاغاً.

وحققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسط تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2.646 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 2.343 بلاغاً، وأمانة القصيم 2.275 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 1.869 بلاغاً، وأمانة منطقة نجران بـ 1.808 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1.709 بلاغ، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1.109 بلاغات.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغاتها عن ألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغاً، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغاً، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:03 PM

خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تباشر 69 ألف بلاغ متعلق بـ"كورونا"

الأمانات كثفت جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
862

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين.

جاء ذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26.602 بلاغ، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11.789 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6.477 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4.279 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 4.125 بلاغاً.

وحققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسط تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2.646 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 2.343 بلاغاً، وأمانة القصيم 2.275 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 1.869 بلاغاً، وأمانة منطقة نجران بـ 1.808 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1.709 بلاغ، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1.109 بلاغات.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغاتها عن ألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغاً، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغاً، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,864
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,882

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة