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إدارة الاتحاد تحتج على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها

رفعت إدارة نادي الاتحاد احتجاجاً رسمياً على مشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى وتسجيله كلاعب مواليد.

واستندت إدارة الاتحاد في احتجاجها على المادتين (6،7) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد، حيث تشير المادة السادسة إلى ضرورة ألا يكون اللاعب مسجلاً في ناد خارجي أو اتحاد آخر وهو ما لم يحدث مع اللاعب المسجل في كشوفات نادي جنت البلجيكي، والمنتقل إلى نادي أبها على سبيل الإعارة.


يشار أن نادي أبها تعاقد مع اللاعب المصري (كلاعب مواليد) مطلع شهر سبتمبر الفائت بعقد يمتد لموسم واحد قادماً من نادي الداخلية المصري.

وكان فريق أبها قد تغلب على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الاتحاد تحتج على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها
سبق

رفعت إدارة نادي الاتحاد احتجاجاً رسمياً على مشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى وتسجيله كلاعب مواليد.

واستندت إدارة الاتحاد في احتجاجها على المادتين (6،7) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد، حيث تشير المادة السادسة إلى ضرورة ألا يكون اللاعب مسجلاً في ناد خارجي أو اتحاد آخر وهو ما لم يحدث مع اللاعب المسجل في كشوفات نادي جنت البلجيكي، والمنتقل إلى نادي أبها على سبيل الإعارة.


يشار أن نادي أبها تعاقد مع اللاعب المصري (كلاعب مواليد) مطلع شهر سبتمبر الفائت بعقد يمتد لموسم واحد قادماً من نادي الداخلية المصري.

وكان فريق أبها قد تغلب على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:52 AM

إدارة الاتحاد تحتج على مشاركة أحمد مصطفى مع أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفعت إدارة نادي الاتحاد احتجاجاً رسمياً على مشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى وتسجيله كلاعب مواليد.

واستندت إدارة الاتحاد في احتجاجها على المادتين (6،7) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد، حيث تشير المادة السادسة إلى ضرورة ألا يكون اللاعب مسجلاً في ناد خارجي أو اتحاد آخر وهو ما لم يحدث مع اللاعب المسجل في كشوفات نادي جنت البلجيكي، والمنتقل إلى نادي أبها على سبيل الإعارة.


يشار أن نادي أبها تعاقد مع اللاعب المصري (كلاعب مواليد) مطلع شهر سبتمبر الفائت بعقد يمتد لموسم واحد قادماً من نادي الداخلية المصري.

وكان فريق أبها قد تغلب على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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