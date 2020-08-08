النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية
أشارت إلى الحالات التي يكون فيها المتسبب متعديًا أو مفرطًا
أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
النيابة العامة تكشف عن الحوادث المرورية التي تكون سبباً للعقوبات الجزائية
ذياب الشمريسبق2020-08-08
أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
أوضحت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وقالت "النيابة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية:
1/1/62- قيامه بممارسة التفحيط.
2/1/62- قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3/1/62- تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.