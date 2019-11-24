النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 30 خلال الـ24 ساعة الماضية

منشآت" تختتم "مبادرة الإعلام الريادي" لبناء جيل إعلامي داعم

بحضور "السبهان".. ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال

عقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، الأول، اللقاء الختامي لمبادرة الإعلام الريادي في مركز دعم المنشآت بالرياض، تحت عنوان "مساهمة الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال"؛ وذلك بحضور نائب محافظ "منشآت" للتواصل سعود السبهان، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين الإعلام من المفاهيم الداعمة وكل ما يتعلق بالقطاع الريادي وسبل نشره في المجتمع.

وناقشَ اللقاءُ ثلاثة محاور أساسية، تناولت عددًا من القضايا المهمة، التي تضمنت دور المؤثرين في نشر المحتوى المعرفي لريادة الأعمال، والإسهام في تعزيز الصورة الذهنية للبيئة الريادية في المملكة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال وارتباطها بالنمو الاقتصادي الوطني في ظل الدعم الحكومي اللا محدود لتنمية القطاع الريادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونظمت "منشآت" ضمن مبادرة الإعلام الريادي سلسلة من البرامج التدريبية بعدة مناطق في المملكة، التي جاءت تحت عناوين مختلفة منها: صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة الإعلام الريادي، وصناعة التقارير المرئية والسمعية.

وتأتي مبادرة الإعلام الريادي التي أطلقتها "منشآت"؛ بهدف بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، وبناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منشآت" تختتم "مبادرة الإعلام الريادي" لبناء جيل إعلامي داعم
سبق

عقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، الأول، اللقاء الختامي لمبادرة الإعلام الريادي في مركز دعم المنشآت بالرياض، تحت عنوان "مساهمة الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال"؛ وذلك بحضور نائب محافظ "منشآت" للتواصل سعود السبهان، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين الإعلام من المفاهيم الداعمة وكل ما يتعلق بالقطاع الريادي وسبل نشره في المجتمع.

وناقشَ اللقاءُ ثلاثة محاور أساسية، تناولت عددًا من القضايا المهمة، التي تضمنت دور المؤثرين في نشر المحتوى المعرفي لريادة الأعمال، والإسهام في تعزيز الصورة الذهنية للبيئة الريادية في المملكة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال وارتباطها بالنمو الاقتصادي الوطني في ظل الدعم الحكومي اللا محدود لتنمية القطاع الريادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونظمت "منشآت" ضمن مبادرة الإعلام الريادي سلسلة من البرامج التدريبية بعدة مناطق في المملكة، التي جاءت تحت عناوين مختلفة منها: صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة الإعلام الريادي، وصناعة التقارير المرئية والسمعية.

وتأتي مبادرة الإعلام الريادي التي أطلقتها "منشآت"؛ بهدف بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، وبناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:54 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:19 PM

منشآت" تختتم "مبادرة الإعلام الريادي" لبناء جيل إعلامي داعم

بحضور "السبهان".. ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
140

عقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، الأول، اللقاء الختامي لمبادرة الإعلام الريادي في مركز دعم المنشآت بالرياض، تحت عنوان "مساهمة الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال"؛ وذلك بحضور نائب محافظ "منشآت" للتواصل سعود السبهان، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين الإعلام من المفاهيم الداعمة وكل ما يتعلق بالقطاع الريادي وسبل نشره في المجتمع.

وناقشَ اللقاءُ ثلاثة محاور أساسية، تناولت عددًا من القضايا المهمة، التي تضمنت دور المؤثرين في نشر المحتوى المعرفي لريادة الأعمال، والإسهام في تعزيز الصورة الذهنية للبيئة الريادية في المملكة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال وارتباطها بالنمو الاقتصادي الوطني في ظل الدعم الحكومي اللا محدود لتنمية القطاع الريادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونظمت "منشآت" ضمن مبادرة الإعلام الريادي سلسلة من البرامج التدريبية بعدة مناطق في المملكة، التي جاءت تحت عناوين مختلفة منها: صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة الإعلام الريادي، وصناعة التقارير المرئية والسمعية.

وتأتي مبادرة الإعلام الريادي التي أطلقتها "منشآت"؛ بهدف بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، وبناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة