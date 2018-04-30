وزير خارجية إيران: نرحّب بتصريحات ولي العهد السعودي حول العلاقات مع طهران
أكد أن بإمكان البلدين اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات
رحّب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بتصريحات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات مع طهران؛ مشيرًا إلى أن التعاون السعودي والإيراني مهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأكد وزير خارجية إيران، أنه بإمكان الرياض وطهران اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات.
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الرؤية السعودية 2030
إيران
وزير خارجية إيران: نرحّب بتصريحات ولي العهد السعودي حول العلاقات مع طهران
خالد الشاماني
سبق
2021-04-29
رحّب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بتصريحات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات مع طهران؛ مشيرًا إلى أن التعاون السعودي والإيراني مهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأكد وزير خارجية إيران، أنه بإمكان الرياض وطهران اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات.
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
10:11 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:55 PM
وزير خارجية إيران: نرحّب بتصريحات ولي العهد السعودي حول العلاقات مع طهران
أكد أن بإمكان البلدين اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات
رحّب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بتصريحات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات مع طهران؛ مشيرًا إلى أن التعاون السعودي والإيراني مهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأكد وزير خارجية إيران، أنه بإمكان الرياض وطهران اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات.