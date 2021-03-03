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معالجة نخلات مصابة بـ"السوسة الحمراء" في مزرعة شمالي الطائف

فرق المكافحة بـ"البيئة" استخدمت فوسفيد الألمنيوم بعد أن حقق نتائج إيجابية

نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلةً في "قسم الصحة النباتية" التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف عمليات المعالجة باستخدام فوسفيد الألمنيوم لأول مرة، في عددٍ من النخيل المصابة بالسوسة الحمراء في مزرعة أحد المواطنين شمال المحافظة.

وأوضح المشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب الوزارة بالطائف المهندس مصلح بن منصور الثبيتي، أن الفرق بدأت أمس الثلاثاء، ولأول مرة في معالجة 10 نخلات مصابة بسوسة النخيل الحمراء في مزرعة أحد المواطنين.

وأضاف "الثبيتي" أن فوسفيد الألمنيوم قد تم إقرار استخدامه من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث حقق نتائج إيجابية بعد استخدامه في القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

وأشار إلى أن مكتب الوزارة بالطائف يتابع بشكل مستمر جميع البلاغات الواردة له من قِبل المزارعين عبر نظام البلاغات الموحد بلغ، بالإضافة إلى قيام فرق المكافحة بزيارات ميدانية عشوائية للمزارع التابعة للمكتب.

ودعا "الثبيتي" جميع مزارعي النخيل بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام بلغ ليتم على الفور مباشرة الفرق وتقديم كل ما يُسهم في القضاء - بإذن الله - على آفة سوسة النخيل المدمرة.

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معالجة نخلات مصابة بـ"السوسة الحمراء" في مزرعة شمالي الطائف
سبق

نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلةً في "قسم الصحة النباتية" التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف عمليات المعالجة باستخدام فوسفيد الألمنيوم لأول مرة، في عددٍ من النخيل المصابة بالسوسة الحمراء في مزرعة أحد المواطنين شمال المحافظة.

وأوضح المشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب الوزارة بالطائف المهندس مصلح بن منصور الثبيتي، أن الفرق بدأت أمس الثلاثاء، ولأول مرة في معالجة 10 نخلات مصابة بسوسة النخيل الحمراء في مزرعة أحد المواطنين.

وأضاف "الثبيتي" أن فوسفيد الألمنيوم قد تم إقرار استخدامه من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث حقق نتائج إيجابية بعد استخدامه في القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

وأشار إلى أن مكتب الوزارة بالطائف يتابع بشكل مستمر جميع البلاغات الواردة له من قِبل المزارعين عبر نظام البلاغات الموحد بلغ، بالإضافة إلى قيام فرق المكافحة بزيارات ميدانية عشوائية للمزارع التابعة للمكتب.

ودعا "الثبيتي" جميع مزارعي النخيل بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام بلغ ليتم على الفور مباشرة الفرق وتقديم كل ما يُسهم في القضاء - بإذن الله - على آفة سوسة النخيل المدمرة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:23 AM

معالجة نخلات مصابة بـ"السوسة الحمراء" في مزرعة شمالي الطائف

فرق المكافحة بـ"البيئة" استخدمت فوسفيد الألمنيوم بعد أن حقق نتائج إيجابية

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فهد العتيبي - الطائف
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نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلةً في "قسم الصحة النباتية" التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف عمليات المعالجة باستخدام فوسفيد الألمنيوم لأول مرة، في عددٍ من النخيل المصابة بالسوسة الحمراء في مزرعة أحد المواطنين شمال المحافظة.

وأوضح المشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمكتب الوزارة بالطائف المهندس مصلح بن منصور الثبيتي، أن الفرق بدأت أمس الثلاثاء، ولأول مرة في معالجة 10 نخلات مصابة بسوسة النخيل الحمراء في مزرعة أحد المواطنين.

وأضاف "الثبيتي" أن فوسفيد الألمنيوم قد تم إقرار استخدامه من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث حقق نتائج إيجابية بعد استخدامه في القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

وأشار إلى أن مكتب الوزارة بالطائف يتابع بشكل مستمر جميع البلاغات الواردة له من قِبل المزارعين عبر نظام البلاغات الموحد بلغ، بالإضافة إلى قيام فرق المكافحة بزيارات ميدانية عشوائية للمزارع التابعة للمكتب.

ودعا "الثبيتي" جميع مزارعي النخيل بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام بلغ ليتم على الفور مباشرة الفرق وتقديم كل ما يُسهم في القضاء - بإذن الله - على آفة سوسة النخيل المدمرة.

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