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"الجوازات الذهبية" تطيح برئيس البرلمان القبرصي

اتهم بمساعدة مستثمر صيني مدان بتهمة الفساد

قدم رئيس البرلمان القبرصي ديميتري سيلوريس استقالته، اليوم (الخميس)؛ بعد أن ظهر في فيديو صور بكاميرا خفية وهو يعد بمساعدة مستثمر صيني ثري مدان بتهمة الفساد، للحصول على جواز سفر.

وقال "سيلوريس" في رسالة الاستقالة: "لم أنتهك القانون بأي شكل من الأشكال لكني أقدم استقالتي لعدم إعطاء أي ذريعة للذين يعتقدون أن وجودي في هذا المنصب يعرقل حسن سير البرلمان"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأعلنت قبرص أمس أنها تعلق اعتبارًا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) برنامج "الجوازات الذهبية" بعد ساعات على نشر تحقيق حول التجاوزات المفترضة فيه لجذب مستثمرين أثرياء إلى الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان "سيلوريس" قد أعلن أمس أنه يترك مهامه بصورة مؤقتة بانتظار نتائج التحقيق، لكن ضغوطًا متنامية حملته على الاستقالة اليوم.

والبرنامج المثير للجدل - الذي ساهم في جمع 7 مليارات يورو - يسمح لمواطنين ميسورين من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمارات ضخمة في الجزيرة المتوسطية.

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"الجوازات الذهبية" تطيح برئيس البرلمان القبرصي
سبق

قدم رئيس البرلمان القبرصي ديميتري سيلوريس استقالته، اليوم (الخميس)؛ بعد أن ظهر في فيديو صور بكاميرا خفية وهو يعد بمساعدة مستثمر صيني ثري مدان بتهمة الفساد، للحصول على جواز سفر.

وقال "سيلوريس" في رسالة الاستقالة: "لم أنتهك القانون بأي شكل من الأشكال لكني أقدم استقالتي لعدم إعطاء أي ذريعة للذين يعتقدون أن وجودي في هذا المنصب يعرقل حسن سير البرلمان"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأعلنت قبرص أمس أنها تعلق اعتبارًا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) برنامج "الجوازات الذهبية" بعد ساعات على نشر تحقيق حول التجاوزات المفترضة فيه لجذب مستثمرين أثرياء إلى الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان "سيلوريس" قد أعلن أمس أنه يترك مهامه بصورة مؤقتة بانتظار نتائج التحقيق، لكن ضغوطًا متنامية حملته على الاستقالة اليوم.

والبرنامج المثير للجدل - الذي ساهم في جمع 7 مليارات يورو - يسمح لمواطنين ميسورين من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمارات ضخمة في الجزيرة المتوسطية.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:56 PM

"الجوازات الذهبية" تطيح برئيس البرلمان القبرصي

اتهم بمساعدة مستثمر صيني مدان بتهمة الفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس البرلمان القبرصي ديميتري سيلوريس استقالته، اليوم (الخميس)؛ بعد أن ظهر في فيديو صور بكاميرا خفية وهو يعد بمساعدة مستثمر صيني ثري مدان بتهمة الفساد، للحصول على جواز سفر.

وقال "سيلوريس" في رسالة الاستقالة: "لم أنتهك القانون بأي شكل من الأشكال لكني أقدم استقالتي لعدم إعطاء أي ذريعة للذين يعتقدون أن وجودي في هذا المنصب يعرقل حسن سير البرلمان"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأعلنت قبرص أمس أنها تعلق اعتبارًا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) برنامج "الجوازات الذهبية" بعد ساعات على نشر تحقيق حول التجاوزات المفترضة فيه لجذب مستثمرين أثرياء إلى الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان "سيلوريس" قد أعلن أمس أنه يترك مهامه بصورة مؤقتة بانتظار نتائج التحقيق، لكن ضغوطًا متنامية حملته على الاستقالة اليوم.

والبرنامج المثير للجدل - الذي ساهم في جمع 7 مليارات يورو - يسمح لمواطنين ميسورين من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمارات ضخمة في الجزيرة المتوسطية.

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