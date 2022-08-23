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بدعوى تلقيه معاملة عنصرية .. طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية

كان مسافراً من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته وتمّ إنزاله من الرحلة

رفع طبيب سعودي دعوى قضائية ضدّ شركة طيران أمريكية في محكمة أمريكية بتهمة التمييز العنصري ضدّه.

وأشارت صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، إلى أن المدعي كان مسافراً من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته عبر الخطوط الجوية الأمريكية، وقبل الإقلاع بدقائق قليلة فُوجئ بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قِبل ضباط الأمن واستجوابه لمدة ساعة قبل أن يؤكّدوا عدم تشكيله أيّ تهديد أمني.

وأضافت، أن الراكبة التي كانت بجانب الطبيب السعودي تقدّمت بشكوى للمضيفة، بأن الراكب السعودي يشكّل تهديداً بعد أن سمعته يتحدث مع زوجته عبر الهاتف ويقول لها إنه "سيلتقيها في الجانب الآخر".

وقال محامي المدعي، إن ما حدث أن الراكبة أساءت فهم المحادثة وتقدّمت بشكوى، وتمّ إخضاع موكله للتحقيق، ولم يُسمح له بالسفر في الرحلة نفسها؛ ما اضطره إلى الانتظار مدة خمس ساعات قبل السفر في رحلة أخرى.

وأضاف، موكله لم يكن يشكل أيّ تهديدٍ ولم يلحظ عليه أيّ مخاوف تتعلق بالسلامة، وتمّ التعامل معه بعنصرية بسبب شكله الشرق الأوسطي وكذلك ديانته، مشيراً إلى أن موكله لم يتلقَ معاملة عادلة، كما أنه ما يثير القلق أن يكون اسمه قد وُضع ضمن قائمة حظر الطيران السرية وقوائم المراقبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعوى تلقيه معاملة عنصرية .. طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية
سبق

رفع طبيب سعودي دعوى قضائية ضدّ شركة طيران أمريكية في محكمة أمريكية بتهمة التمييز العنصري ضدّه.

وأشارت صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، إلى أن المدعي كان مسافراً من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته عبر الخطوط الجوية الأمريكية، وقبل الإقلاع بدقائق قليلة فُوجئ بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قِبل ضباط الأمن واستجوابه لمدة ساعة قبل أن يؤكّدوا عدم تشكيله أيّ تهديد أمني.

وأضافت، أن الراكبة التي كانت بجانب الطبيب السعودي تقدّمت بشكوى للمضيفة، بأن الراكب السعودي يشكّل تهديداً بعد أن سمعته يتحدث مع زوجته عبر الهاتف ويقول لها إنه "سيلتقيها في الجانب الآخر".

وقال محامي المدعي، إن ما حدث أن الراكبة أساءت فهم المحادثة وتقدّمت بشكوى، وتمّ إخضاع موكله للتحقيق، ولم يُسمح له بالسفر في الرحلة نفسها؛ ما اضطره إلى الانتظار مدة خمس ساعات قبل السفر في رحلة أخرى.

وأضاف، موكله لم يكن يشكل أيّ تهديدٍ ولم يلحظ عليه أيّ مخاوف تتعلق بالسلامة، وتمّ التعامل معه بعنصرية بسبب شكله الشرق الأوسطي وكذلك ديانته، مشيراً إلى أن موكله لم يتلقَ معاملة عادلة، كما أنه ما يثير القلق أن يكون اسمه قد وُضع ضمن قائمة حظر الطيران السرية وقوائم المراقبة.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:14 PM

بدعوى تلقيه معاملة عنصرية .. طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية

كان مسافراً من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته وتمّ إنزاله من الرحلة

A A A
خالد علي - الرياض
12
16,402

رفع طبيب سعودي دعوى قضائية ضدّ شركة طيران أمريكية في محكمة أمريكية بتهمة التمييز العنصري ضدّه.

وأشارت صحيفة "ميامي نيوز تايم" الأمريكية، إلى أن المدعي كان مسافراً من ميامي إلى واشنطن لزيارة زوجته عبر الخطوط الجوية الأمريكية، وقبل الإقلاع بدقائق قليلة فُوجئ بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قِبل ضباط الأمن واستجوابه لمدة ساعة قبل أن يؤكّدوا عدم تشكيله أيّ تهديد أمني.

وأضافت، أن الراكبة التي كانت بجانب الطبيب السعودي تقدّمت بشكوى للمضيفة، بأن الراكب السعودي يشكّل تهديداً بعد أن سمعته يتحدث مع زوجته عبر الهاتف ويقول لها إنه "سيلتقيها في الجانب الآخر".

وقال محامي المدعي، إن ما حدث أن الراكبة أساءت فهم المحادثة وتقدّمت بشكوى، وتمّ إخضاع موكله للتحقيق، ولم يُسمح له بالسفر في الرحلة نفسها؛ ما اضطره إلى الانتظار مدة خمس ساعات قبل السفر في رحلة أخرى.

وأضاف، موكله لم يكن يشكل أيّ تهديدٍ ولم يلحظ عليه أيّ مخاوف تتعلق بالسلامة، وتمّ التعامل معه بعنصرية بسبب شكله الشرق الأوسطي وكذلك ديانته، مشيراً إلى أن موكله لم يتلقَ معاملة عادلة، كما أنه ما يثير القلق أن يكون اسمه قد وُضع ضمن قائمة حظر الطيران السرية وقوائم المراقبة.

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