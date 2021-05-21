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بلجيكا تسجل 26 حالة وفاة و3192 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة بالإضافة إلى 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24794 حالة وفاة و1041706 إصابات بالفيروس التاجي.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 26 حالة وفاة و3192 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة بالإضافة إلى 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24794 حالة وفاة و1041706 إصابات بالفيروس التاجي.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:25 PM

بلجيكا تسجل 26 حالة وفاة و3192 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة بالإضافة إلى 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24794 حالة وفاة و1041706 إصابات بالفيروس التاجي.

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