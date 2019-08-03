هادي هديس يحتفل بزواجه في صبيا

احتفل هادي هديس، أمس الجمعة، بمناسبة زواجه من كريمة إحدى الأسر في أحد قصور الأفراح بمحافظة صبيا، وسط وحضور جمع لفيف من الأهل والأصدقاء، متمنّين له الهناء والسعادة في حياته الزوجية.