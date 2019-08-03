احتفل هادي هديس، أمس الجمعة، بمناسبة زواجه من كريمة إحدى الأسر في أحد قصور الأفراح بمحافظة صبيا، وسط وحضور جمع لفيف من الأهل والأصدقاء، متمنّين له الهناء والسعادة في حياته الزوجية.
هادي هديس يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل هادي هديس، أمس الجمعة، بمناسبة زواجه من كريمة إحدى الأسر في أحد قصور الأفراح بمحافظة صبيا، وسط وحضور جمع لفيف من الأهل والأصدقاء، متمنّين له الهناء والسعادة في حياته الزوجية.
اعلان
هادي هديس يحتفل بزواجه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-03
03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
04:49 PM
هادي هديس يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل هادي هديس، أمس الجمعة، بمناسبة زواجه من كريمة إحدى الأسر في أحد قصور الأفراح بمحافظة صبيا، وسط وحضور جمع لفيف من الأهل والأصدقاء، متمنّين له الهناء والسعادة في حياته الزوجية.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
31,181
10 مليارات ..
17 يوليو
30,451
200 مليون
26 ديسمبر
25,502
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
33,521
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}
صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!
عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..
عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!
حواء القرني
العلاوة السنوية!
محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..
ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!
عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة
سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار
محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!
مها عبدالله الحقباني