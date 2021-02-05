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شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ"الهدا" والسماء ملبدة

هطولات على الأحياء والمراكز التابعة سالت على إثرها أودية عدة

تصوير: ماجد عسيري : تشهد محافظة الطائف، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب وغرب الطائف، فيما تشهد الهدا ضباباً كثيفاً تسبب في تدني الرؤية.

وشهدت الأمطارَ أحياءُ محافظة الطائف والمراكز التابعة لها؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار لا يزال مستمراً.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

محافظة الطائف أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ"الهدا" والسماء ملبدة
سبق

تصوير: ماجد عسيري : تشهد محافظة الطائف، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب وغرب الطائف، فيما تشهد الهدا ضباباً كثيفاً تسبب في تدني الرؤية.

وشهدت الأمطارَ أحياءُ محافظة الطائف والمراكز التابعة لها؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار لا يزال مستمراً.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
05:22 PM

شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ"الهدا" والسماء ملبدة

هطولات على الأحياء والمراكز التابعة سالت على إثرها أودية عدة

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سعود الدعجاني - الطائف
3
811

تصوير: ماجد عسيري : تشهد محافظة الطائف، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب وغرب الطائف، فيما تشهد الهدا ضباباً كثيفاً تسبب في تدني الرؤية.

وشهدت الأمطارَ أحياءُ محافظة الطائف والمراكز التابعة لها؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار لا يزال مستمراً.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

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