أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546735 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 61 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8679 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2345 والحالات الحرجة 303 حالة.
"الصحة": تسجيل 54 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 61 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546735 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 61 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8679 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2345 والحالات الحرجة 303 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546735 حالة.
"الصحة": تسجيل 54 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 61 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546735 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 61 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8679 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2345 والحالات الحرجة 303 حالة.