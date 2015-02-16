"الفيصل": قيمة مشروعات القنفذة والليث وأضم والعرضيات 3 مليارات و700 مليون ريال

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ أن إجمالي قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، بلغت ما يزيد على 3 مليارات و 700 مليون ريال. جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات اليوم الأربعاء؛ حيث شكر الله سبحانه وتعالى أنْ هيأ السبُل للتفكير في هذه المشروعات وتنفيذها. وأعرب "الفيصل" باسمه ونيابة عن أهالي هذه المحافظات عن شكره للقيادة التي وفرت الإمكانات لتنفيذ هذه المشروعات التي تحقق النهضة التنموية وتخدم هذه المنطقة وسكانها وزائريها". وعن حرص أمير منطقة مكة المكرمة على زيارة المحافظات بشكل سنوي، قال: "إن من رأى ليس كمن سمع، والأفضل أن نراها بأنفسنا ولا نعتمد على التقارير الواردة إلينا"، مؤكدًا أن الوقوف عليها بشكل مباشر شرفٌ وراحة. وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية. وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة. وبلغت قيمة المشروعات في محافظة القنفذة، مليارًا و651 مليون ريال، شملت مشروعات تعليمية وصحية والواجهة البحرية وأعمال البنى التحتية لمخططات الإسكان، والطرق. وكذا مشروعات بلدية شملت الكورنيش والمرافق العامة، وأخرى تعليمية وصحية وزراعية ومائية والطرق والنقل. ودشن أمير المنطقة برنامج المجلس المحلي الرقمي، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية. وفي الليث تجاوزت قيمة المشروعات مليارًا و541 مليون ريال، فيما دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالليث والواجهة البحرية بالوسقة، وحديقة الشواق. وفي محافظة العرضيات بلغت قيمة المشروعات أكثر من 392 مليون ريال، شملت السفلتة والإنارة والحدائق والمرافق العامة. وكذلك مرافق طبية تضمنت مراكز صحية وعيادات بمستشفى نمرة وثريبان، بالإضافة لمشروعات تعليمية وطرق ومياه وصرف صحي. وبلغت تكاليف المشروعات في محافظة أضم ما يزيد على 149 مليون ريال، تنوعت بين الخدمية والتعليمية. فيما دشن حديقة الضحى الواقعة على مساحة تتجاوز 10 آلاف م2. وفي شأن ذي صلة دشن أمير منطقة مكة المكرمة، صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وتقع على مساحة بناء تقدر بنحو 1700 م2، وتتسع لأكثر من 400 شخص، وتحوي مرافق مختلفة من بينها عيادات طبية ومطعم مركزي مجهز.

"الفيصل": قيمة مشروعات القنفذة والليث وأضم والعرضيات 3 مليارات و700 مليون ريال عبدالله الراجحي سبق 2022-02-16 أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ أن إجمالي قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، بلغت ما يزيد على 3 مليارات و 700 مليون ريال.



جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات اليوم الأربعاء؛ حيث شكر الله سبحانه وتعالى أنْ هيأ السبُل للتفكير في هذه المشروعات وتنفيذها.



وأعرب "الفيصل" باسمه ونيابة عن أهالي هذه المحافظات عن شكره للقيادة التي وفرت الإمكانات لتنفيذ هذه المشروعات التي تحقق النهضة التنموية وتخدم هذه المنطقة وسكانها وزائريها".



وعن حرص أمير منطقة مكة المكرمة على زيارة المحافظات بشكل سنوي، قال: "إن من رأى ليس كمن سمع، والأفضل أن نراها بأنفسنا ولا نعتمد على التقارير الواردة إلينا"، مؤكدًا أن الوقوف عليها بشكل مباشر شرفٌ وراحة.



وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.



وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.



وبلغت قيمة المشروعات في محافظة القنفذة، مليارًا و651 مليون ريال، شملت مشروعات تعليمية وصحية والواجهة البحرية وأعمال البنى التحتية لمخططات الإسكان، والطرق.



وكذا مشروعات بلدية شملت الكورنيش والمرافق العامة، وأخرى تعليمية وصحية وزراعية ومائية والطرق والنقل.



ودشن أمير المنطقة برنامج المجلس المحلي الرقمي، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية.



وفي الليث تجاوزت قيمة المشروعات مليارًا و541 مليون ريال، فيما دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالليث والواجهة البحرية بالوسقة، وحديقة الشواق.



وفي محافظة العرضيات بلغت قيمة المشروعات أكثر من 392 مليون ريال، شملت السفلتة والإنارة والحدائق والمرافق العامة.



وكذلك مرافق طبية تضمنت مراكز صحية وعيادات بمستشفى نمرة وثريبان، بالإضافة لمشروعات تعليمية وطرق ومياه وصرف صحي.



وبلغت تكاليف المشروعات في محافظة أضم ما يزيد على 149 مليون ريال، تنوعت بين الخدمية والتعليمية.



فيما دشن حديقة الضحى الواقعة على مساحة تتجاوز 10 آلاف م2.



وفي شأن ذي صلة دشن أمير منطقة مكة المكرمة، صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وتقع على مساحة بناء تقدر بنحو 1700 م2، وتتسع لأكثر من 400 شخص، وتحوي مرافق مختلفة من بينها عيادات طبية ومطعم مركزي مجهز.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 05:08 PM

"الفيصل": قيمة مشروعات القنفذة والليث وأضم والعرضيات 3 مليارات و700 مليون ريال أعرب عن شكره وتقديره للقيادة لتنفيذها من أجل تحقيق النهضة التنموية





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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل؛ أن إجمالي قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات، بلغت ما يزيد على 3 مليارات و 700 مليون ريال.



جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات اليوم الأربعاء؛ حيث شكر الله سبحانه وتعالى أنْ هيأ السبُل للتفكير في هذه المشروعات وتنفيذها.



وأعرب "الفيصل" باسمه ونيابة عن أهالي هذه المحافظات عن شكره للقيادة التي وفرت الإمكانات لتنفيذ هذه المشروعات التي تحقق النهضة التنموية وتخدم هذه المنطقة وسكانها وزائريها".



وعن حرص أمير منطقة مكة المكرمة على زيارة المحافظات بشكل سنوي، قال: "إن من رأى ليس كمن سمع، والأفضل أن نراها بأنفسنا ولا نعتمد على التقارير الواردة إلينا"، مؤكدًا أن الوقوف عليها بشكل مباشر شرفٌ وراحة.



وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الليث والقنفذة وأضم والعرضيات، ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.



وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.



وبلغت قيمة المشروعات في محافظة القنفذة، مليارًا و651 مليون ريال، شملت مشروعات تعليمية وصحية والواجهة البحرية وأعمال البنى التحتية لمخططات الإسكان، والطرق.



وكذا مشروعات بلدية شملت الكورنيش والمرافق العامة، وأخرى تعليمية وصحية وزراعية ومائية والطرق والنقل.



ودشن أمير المنطقة برنامج المجلس المحلي الرقمي، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية.



وفي الليث تجاوزت قيمة المشروعات مليارًا و541 مليون ريال، فيما دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالليث والواجهة البحرية بالوسقة، وحديقة الشواق.



وفي محافظة العرضيات بلغت قيمة المشروعات أكثر من 392 مليون ريال، شملت السفلتة والإنارة والحدائق والمرافق العامة.



وكذلك مرافق طبية تضمنت مراكز صحية وعيادات بمستشفى نمرة وثريبان، بالإضافة لمشروعات تعليمية وطرق ومياه وصرف صحي.



وبلغت تكاليف المشروعات في محافظة أضم ما يزيد على 149 مليون ريال، تنوعت بين الخدمية والتعليمية.



فيما دشن حديقة الضحى الواقعة على مساحة تتجاوز 10 آلاف م2.



وفي شأن ذي صلة دشن أمير منطقة مكة المكرمة، صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم، التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وتقع على مساحة بناء تقدر بنحو 1700 م2، وتتسع لأكثر من 400 شخص، وتحوي مرافق مختلفة من بينها عيادات طبية ومطعم مركزي مجهز.