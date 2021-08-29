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وزارة الرياضة تنظم "ملتقى الاستثمار الرياضي" بالتعاون مع غرفة الرياض

تحت رعاية "الفيصل".. وبحضور نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنظم وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار وبالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، "ملتقى الاستثمار الرياضي" في مقر الغرفة الرئيسي بالعاصمة الرياض؛ وذلك في الاثنين المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي، لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وسيشارك في حلقات النقاش عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة والغرفة، إلى جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وعدد من المستثمرين والمختصين والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الأندية؛ حيث سيتطرق المتحدثون إلى مساهمة القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص فيها، وكذلك الحديث عن أفضل الممارسات العالمية في تعاون الأندية الرياضية مع المستثمرين، ومناقشة لوائح وسياسات منظومة الاستثمار في القطاع، كما يستعرض الملتقى قصص نجاح وتجارب بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تنظم "ملتقى الاستثمار الرياضي" بالتعاون مع غرفة الرياض
سبق

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنظم وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار وبالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، "ملتقى الاستثمار الرياضي" في مقر الغرفة الرئيسي بالعاصمة الرياض؛ وذلك في الاثنين المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي، لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وسيشارك في حلقات النقاش عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة والغرفة، إلى جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وعدد من المستثمرين والمختصين والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الأندية؛ حيث سيتطرق المتحدثون إلى مساهمة القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص فيها، وكذلك الحديث عن أفضل الممارسات العالمية في تعاون الأندية الرياضية مع المستثمرين، ومناقشة لوائح وسياسات منظومة الاستثمار في القطاع، كما يستعرض الملتقى قصص نجاح وتجارب بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
07:33 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:18 AM

وزارة الرياضة تنظم "ملتقى الاستثمار الرياضي" بالتعاون مع غرفة الرياض

تحت رعاية "الفيصل".. وبحضور نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تنظم وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار وبالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار الرياضي، "ملتقى الاستثمار الرياضي" في مقر الغرفة الرئيسي بالعاصمة الرياض؛ وذلك في الاثنين المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأندية الرياضية بالمملكة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الرياضي، لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأندية والمستثمرين وتعزيز التعاون بينهما، والاستفادة الحقيقية من فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب بناء التخطيط التجاري والاستثماري طويل المدى للأندية.

وسيشارك في حلقات النقاش عدد من المسؤولين في وزارة الرياضة والغرفة، إلى جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وعدد من المستثمرين والمختصين والخبراء الدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الأندية؛ حيث سيتطرق المتحدثون إلى مساهمة القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص فيها، وكذلك الحديث عن أفضل الممارسات العالمية في تعاون الأندية الرياضية مع المستثمرين، ومناقشة لوائح وسياسات منظومة الاستثمار في القطاع، كما يستعرض الملتقى قصص نجاح وتجارب بعض الشركات المستثمرة في الأندية الرياضية.

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