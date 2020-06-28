شاهد.. قصة "بائع البليلة" الذي درس 7 من أبنائه بأرقى الجامعات في الخارج من ماله الخاص

حكى تفاصيل يومياته مع عربته التي يتنقل بها منذ 40 عامًا

استطاع " بائع البليلة" العم أبو عمر، تعليم 7 من أبنائه في أرقى الجامعات بالخارج وذلك من حسابه الخاص، حصل 7 منهم على درجة البكالوريوس ، و3 منهم حصلوا على درجة الماجستير.

وفي التفاصيل، كشف تقرير أعده الإعلامي عوض الفياض لبرنامج mbc في أسبوع، قصة كفاح أشهر بائع في القطيف، حيث روى عبدالمحسن مهدي الزين تفاصيل يومياته مع عربته التي يتنقل بها منذ أكثر من 40 عامًا لبيع البليلة "النخّي" والبازلاء والفاصولياء والتي تمثل لحوم الفقراء كما هو السائد عند الطبقة دون المتوسطة.

وقال "الزين": أحمل أغراضي في هذه العربة وأبيع عند النادي في أيام المباريات ويوم الثلاثاء أذهب أبيع في حي الكويت، وأذهب يوم الاثنين للبيع في سوق الاثنين، مشيرًا إلى أنه لم يتخلف عن ممارسة مهنته يوميًا منذ أكثر من 40 عامًا إلا إذا كان مصابًا بوعكة صحية، لافتًا إلى أنه توقف عن العمل لمدة شهرين بسبب كورونا.

وقالت ابنته "بيان عبدالمحسن الزين" التي تخرجت الأسبوع الماضي من أهم كليات الطب في بولندا "تكفّل والدي بالثلاث السنوات الأولى من دراستي من حسابه الخاص، وفِي عام 2014 حصلت على البعثة الدراسية وأصبحت اليوم طبيبة، فيما تبقت سنتان على دراسة شقيقي قاسم ليتخرج طبيبًا حيث يدرس أيضًا على حساب والدي" .