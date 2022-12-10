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مشعل بن ماجد يتفقد آخر الاستعدادات لإطلاق "معرض جدة للكتاب 3"

يستقطب 500 دار نشر من 42 دولة في الفترة من 14 – 24 ديسمبر

تفقد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم على آخر الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14-24 ديسمبر الحالي على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وفي التفاصيل، تابع محافظ جدة خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض الذي يتربع على مساحة 27.500 متر مربع سير العمل والتجهيزات التي اتخذت من قِبل الجهة المنظمة موجهًا فرق العمل على إنجاز ما أُوكل إليهم من مهام على أكمل وجه وفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب.

وأكد تجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض، منوهًا سموه بضرورة تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

ورافق الأمير مشعل بن ماجد خلال الجولة مسؤولو الجهات الأمنية والتعليم والثقافة والإعلام والمعنيون بهذا المجال.

ويتنافس في النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة إلى الفعاليات الثقافية المنوعة، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يوميًا بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.

ويشهد المعرض هذا العام مزيدًا من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وكل شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب، وذلك بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد ومتابعة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة والتي تحظى بالتنويع والتجديد تلبية لتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ووجهت إدارة المعرض الدعوات لنخبة من المفكرين ورجالات الثقافة والأدب لإثراء هذا الحراك في فعالياته المصاحبة من ندوات ومحاضرات وأمسيات تتغنى بتطور الحركة الثقافية في المملكة واهتمامها بتهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمسيرة الثقافة والأدب والعلم الاستمرار والتطور على كل الأصعدة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث استطاع معرض جدة الدولي للكتاب وضع بصمته على الخريطة الثقافية ليس محليًا فقط بل عالميًا بفتحه المشاركة لمختلف دول العالم في صورة تدل على التلاقح الثقافي وإضفاء نوع من الشراكة المعرفية بين المملكة والدول المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشعل بن ماجد يتفقد آخر الاستعدادات لإطلاق "معرض جدة للكتاب 3"
سبق

تفقد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم على آخر الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14-24 ديسمبر الحالي على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وفي التفاصيل، تابع محافظ جدة خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض الذي يتربع على مساحة 27.500 متر مربع سير العمل والتجهيزات التي اتخذت من قِبل الجهة المنظمة موجهًا فرق العمل على إنجاز ما أُوكل إليهم من مهام على أكمل وجه وفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب.

وأكد تجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض، منوهًا سموه بضرورة تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

ورافق الأمير مشعل بن ماجد خلال الجولة مسؤولو الجهات الأمنية والتعليم والثقافة والإعلام والمعنيون بهذا المجال.

ويتنافس في النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة إلى الفعاليات الثقافية المنوعة، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يوميًا بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.

ويشهد المعرض هذا العام مزيدًا من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وكل شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب، وذلك بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد ومتابعة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة والتي تحظى بالتنويع والتجديد تلبية لتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ووجهت إدارة المعرض الدعوات لنخبة من المفكرين ورجالات الثقافة والأدب لإثراء هذا الحراك في فعالياته المصاحبة من ندوات ومحاضرات وأمسيات تتغنى بتطور الحركة الثقافية في المملكة واهتمامها بتهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمسيرة الثقافة والأدب والعلم الاستمرار والتطور على كل الأصعدة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث استطاع معرض جدة الدولي للكتاب وضع بصمته على الخريطة الثقافية ليس محليًا فقط بل عالميًا بفتحه المشاركة لمختلف دول العالم في صورة تدل على التلاقح الثقافي وإضفاء نوع من الشراكة المعرفية بين المملكة والدول المشاركة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
12:31 AM

مشعل بن ماجد يتفقد آخر الاستعدادات لإطلاق "معرض جدة للكتاب 3"

يستقطب 500 دار نشر من 42 دولة في الفترة من 14 – 24 ديسمبر

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عبدالله الراجحي - جدة
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تفقد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء اليوم على آخر الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 14-24 ديسمبر الحالي على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وفي التفاصيل، تابع محافظ جدة خلال جولته التفقدية على مقر إقامة المعرض الذي يتربع على مساحة 27.500 متر مربع سير العمل والتجهيزات التي اتخذت من قِبل الجهة المنظمة موجهًا فرق العمل على إنجاز ما أُوكل إليهم من مهام على أكمل وجه وفقًا للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب.

وأكد تجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض، منوهًا سموه بضرورة تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

ورافق الأمير مشعل بن ماجد خلال الجولة مسؤولو الجهات الأمنية والتعليم والثقافة والإعلام والمعنيون بهذا المجال.

ويتنافس في النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 500 دار نشر من 42 دولة عربية وإسلامية وعالمية إضافة إلى الفعاليات الثقافية المنوعة، وسط توقعات بحصد هذه التظاهرة الثقافية 50 ألف زائر يوميًا بما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.

ويشهد المعرض هذا العام مزيدًا من التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وكل شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب، وذلك بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد ومتابعة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة والتي تحظى بالتنويع والتجديد تلبية لتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ووجهت إدارة المعرض الدعوات لنخبة من المفكرين ورجالات الثقافة والأدب لإثراء هذا الحراك في فعالياته المصاحبة من ندوات ومحاضرات وأمسيات تتغنى بتطور الحركة الثقافية في المملكة واهتمامها بتهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمسيرة الثقافة والأدب والعلم الاستمرار والتطور على كل الأصعدة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث استطاع معرض جدة الدولي للكتاب وضع بصمته على الخريطة الثقافية ليس محليًا فقط بل عالميًا بفتحه المشاركة لمختلف دول العالم في صورة تدل على التلاقح الثقافي وإضفاء نوع من الشراكة المعرفية بين المملكة والدول المشاركة.

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