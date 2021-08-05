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النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

في بطولة المملكة للكرة الطائرة للسيدات

شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.

أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية
سبق

شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.

أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:47 PM

النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

في بطولة المملكة للكرة الطائرة للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.

أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.

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