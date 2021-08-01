النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يشيد بتطور "الوجه" في جميع المجالات الخدمية

خلال لقائه مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في قصره بمحافظة الوجه، اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور المحافظ شجاع بن محمد الشريف.

ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأهالي المحافظة، منوهًا إلى ما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية، عادًّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق.

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريبًا جدًّا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة إلى الاستفادة مما تقدمه مشروعات "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من فرص ابتعاث وتدريب، مشيدًا بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يشيد بتطور "الوجه" في جميع المجالات الخدمية
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في قصره بمحافظة الوجه، اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور المحافظ شجاع بن محمد الشريف.

ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأهالي المحافظة، منوهًا إلى ما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية، عادًّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق.

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريبًا جدًّا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة إلى الاستفادة مما تقدمه مشروعات "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من فرص ابتعاث وتدريب، مشيدًا بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:15 PM

أمير تبوك يشيد بتطور "الوجه" في جميع المجالات الخدمية

خلال لقائه مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
292

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في قصره بمحافظة الوجه، اليوم، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور المحافظ شجاع بن محمد الشريف.

ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأهالي المحافظة، منوهًا إلى ما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية، عادًّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق.

وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريبًا جدًّا، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة إلى الاستفادة مما تقدمه مشروعات "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من فرص ابتعاث وتدريب، مشيدًا بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,223
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة