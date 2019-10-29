النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يكشف حقيقة "الشاب والمهرج".. مزح أمام الزوار تطور للسقوط

زائرة شاهدت التفاصيل ووثقت ما حدث وأكدت: انتهى بالاعتذار والمساعدة

كشفت إحدى الزائرات لـ"موسم الرياض" بتغريدة من حسابها حقيقة ما حدث بين الشاب والمهرج من خلال مقطع فيديو تم التقاطه من زاوية أخرى اتضح من خلال تبادل المزح بينهما، والذي انتهى بسقوط المهرِّج على الأرض.

وأشارت "الزائرة" في تغريدة لها رداً على توعُّد "آل الشيخ" باتخاذ إجراءات نظامية ضد الشاب قائلة: "أنا كنت حاضرة الموقف، وأتوقع كان ما يقصد أبداً، واعتذر، وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين".

ولاقى المقطع الأخير إعجاباً من رواد التواصل الذين وصفوه بتوضيح الواقعة من زاوية مختلفة.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس تقريراً بعنوان: "آل الشيخ" في "حادثة المهرِّج": "ناس ما تستحي.. سيتم اتخاذ الإجراء النظامي"، والمتضمن وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشاب.

موسم الرياض المهرج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو يكشف حقيقة "الشاب والمهرج".. مزح أمام الزوار تطور للسقوط
سبق

كشفت إحدى الزائرات لـ"موسم الرياض" بتغريدة من حسابها حقيقة ما حدث بين الشاب والمهرج من خلال مقطع فيديو تم التقاطه من زاوية أخرى اتضح من خلال تبادل المزح بينهما، والذي انتهى بسقوط المهرِّج على الأرض.

وأشارت "الزائرة" في تغريدة لها رداً على توعُّد "آل الشيخ" باتخاذ إجراءات نظامية ضد الشاب قائلة: "أنا كنت حاضرة الموقف، وأتوقع كان ما يقصد أبداً، واعتذر، وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين".

ولاقى المقطع الأخير إعجاباً من رواد التواصل الذين وصفوه بتوضيح الواقعة من زاوية مختلفة.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس تقريراً بعنوان: "آل الشيخ" في "حادثة المهرِّج": "ناس ما تستحي.. سيتم اتخاذ الإجراء النظامي"، والمتضمن وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشاب.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:59 PM

فيديو يكشف حقيقة "الشاب والمهرج".. مزح أمام الزوار تطور للسقوط

زائرة شاهدت التفاصيل ووثقت ما حدث وأكدت: انتهى بالاعتذار والمساعدة

A A A
متعب البقمي - الرياض
10
16,034

كشفت إحدى الزائرات لـ"موسم الرياض" بتغريدة من حسابها حقيقة ما حدث بين الشاب والمهرج من خلال مقطع فيديو تم التقاطه من زاوية أخرى اتضح من خلال تبادل المزح بينهما، والذي انتهى بسقوط المهرِّج على الأرض.

وأشارت "الزائرة" في تغريدة لها رداً على توعُّد "آل الشيخ" باتخاذ إجراءات نظامية ضد الشاب قائلة: "أنا كنت حاضرة الموقف، وأتوقع كان ما يقصد أبداً، واعتذر، وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين".

ولاقى المقطع الأخير إعجاباً من رواد التواصل الذين وصفوه بتوضيح الواقعة من زاوية مختلفة.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس تقريراً بعنوان: "آل الشيخ" في "حادثة المهرِّج": "ناس ما تستحي.. سيتم اتخاذ الإجراء النظامي"، والمتضمن وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشاب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,744
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,368

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة