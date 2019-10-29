فيديو يكشف حقيقة "الشاب والمهرج".. مزح أمام الزوار تطور للسقوط

زائرة شاهدت التفاصيل ووثقت ما حدث وأكدت: انتهى بالاعتذار والمساعدة

كشفت إحدى الزائرات لـ"موسم الرياض" بتغريدة من حسابها حقيقة ما حدث بين الشاب والمهرج من خلال مقطع فيديو تم التقاطه من زاوية أخرى اتضح من خلال تبادل المزح بينهما، والذي انتهى بسقوط المهرِّج على الأرض.

وأشارت "الزائرة" في تغريدة لها رداً على توعُّد "آل الشيخ" باتخاذ إجراءات نظامية ضد الشاب قائلة: "أنا كنت حاضرة الموقف، وأتوقع كان ما يقصد أبداً، واعتذر، وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين".

ولاقى المقطع الأخير إعجاباً من رواد التواصل الذين وصفوه بتوضيح الواقعة من زاوية مختلفة.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم أمس تقريراً بعنوان: "آل الشيخ" في "حادثة المهرِّج": "ناس ما تستحي.. سيتم اتخاذ الإجراء النظامي"، والمتضمن وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، باتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشاب.