النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

تنطلق 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل

افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.

وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.

أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة
سبق

افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.

وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:18 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:35 AM

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة

تنطلق 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
924

افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.

وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة