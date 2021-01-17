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"كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة تستقبل متدربيها للفصل الثاني

وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، متدربيها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والتجهيزات الفنية وتهيئة المرافق والاحترازات الصحية الصارمة.

ورحّب عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي بعودة المتدربين في مستهل الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي؛ متمنياً لهم النجاح والتوفيق، واستكمال عام تدريبي حافل بالجد والإنجازات وتحقيق الآمال والطموحات.

وأوضح "العامودي" أن الكلية بكافة إداراتها وأقسامها المختلفة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال متدربيها للفصل التدريبي الثاني، وتهيئة البيئة التدريبية المناسبة وكل الأجواء الإيجابية المحفزة لهم لحصد أعلى معدلات التحصيل العلمي، وبما يساهم في تحقيق خطط وإستراتيجيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويعكس رغبة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.


وطلب "العامودي" المتدربين بضرورة الالتزام التام بخطوات وتعليمات آلية تسيير التدريب في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ المعتمدة بموجب التعميم الوزاري، والمتضمنة استمرار التدريب عن بُعد في ظل جائحة كورونا باستخدام منصة (البلاك بورد)، واعتماد تدريب المواد النظرية عن بُعد للعشرة أسابيع الأولى، واعتماد الحضور في المقررات العملية والتدريبية.

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"كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة تستقبل متدربيها للفصل الثاني
سبق

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، متدربيها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والتجهيزات الفنية وتهيئة المرافق والاحترازات الصحية الصارمة.

ورحّب عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي بعودة المتدربين في مستهل الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي؛ متمنياً لهم النجاح والتوفيق، واستكمال عام تدريبي حافل بالجد والإنجازات وتحقيق الآمال والطموحات.

وأوضح "العامودي" أن الكلية بكافة إداراتها وأقسامها المختلفة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال متدربيها للفصل التدريبي الثاني، وتهيئة البيئة التدريبية المناسبة وكل الأجواء الإيجابية المحفزة لهم لحصد أعلى معدلات التحصيل العلمي، وبما يساهم في تحقيق خطط وإستراتيجيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويعكس رغبة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.


وطلب "العامودي" المتدربين بضرورة الالتزام التام بخطوات وتعليمات آلية تسيير التدريب في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ المعتمدة بموجب التعميم الوزاري، والمتضمنة استمرار التدريب عن بُعد في ظل جائحة كورونا باستخدام منصة (البلاك بورد)، واعتماد تدريب المواد النظرية عن بُعد للعشرة أسابيع الأولى، واعتماد الحضور في المقررات العملية والتدريبية.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
11:18 PM

"كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة تستقبل متدربيها للفصل الثاني

وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، متدربيها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والتجهيزات الفنية وتهيئة المرافق والاحترازات الصحية الصارمة.

ورحّب عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي بعودة المتدربين في مستهل الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي؛ متمنياً لهم النجاح والتوفيق، واستكمال عام تدريبي حافل بالجد والإنجازات وتحقيق الآمال والطموحات.

وأوضح "العامودي" أن الكلية بكافة إداراتها وأقسامها المختلفة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال متدربيها للفصل التدريبي الثاني، وتهيئة البيئة التدريبية المناسبة وكل الأجواء الإيجابية المحفزة لهم لحصد أعلى معدلات التحصيل العلمي، وبما يساهم في تحقيق خطط وإستراتيجيات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويعكس رغبة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.


وطلب "العامودي" المتدربين بضرورة الالتزام التام بخطوات وتعليمات آلية تسيير التدريب في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ المعتمدة بموجب التعميم الوزاري، والمتضمنة استمرار التدريب عن بُعد في ظل جائحة كورونا باستخدام منصة (البلاك بورد)، واعتماد تدريب المواد النظرية عن بُعد للعشرة أسابيع الأولى، واعتماد الحضور في المقررات العملية والتدريبية.

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