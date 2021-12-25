أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تسجيل حالتَيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني من جراء سقوط مقذوف، أطلقته الميليشيات في صامطة بمنطقة جازان. وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني.. مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

"التحالف": حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية من جراء سقوط مقذوف في صامطة بمنطقة جازان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24 أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تسجيل حالتَيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني من جراء سقوط مقذوف، أطلقته الميليشيات في صامطة بمنطقة جازان.



وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني.. مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 10:49 PM

اخر تعديل 25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 12:22 AM

"التحالف": حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية من جراء سقوط مقذوف في صامطة بمنطقة جازان أكد أنه جارٍ التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني





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أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تسجيل حالتَيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني من جراء سقوط مقذوف، أطلقته الميليشيات في صامطة بمنطقة جازان.



وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني.. مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.