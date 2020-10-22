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طلاب ماجستير إدارة الحشود بجامعة أم القرى يزورون المسجد الحرام وساحاته

للتطبيق العملي لنظريات الدراسة وآلية توظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية

ينظم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى، جولة ميدانية الأسبوع المقبل لطلبة ماجستير إدارة الحشود بالمسجد الحرام وساحاته، في إطار التعاون المستمر ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.

وتأتي الزيارة ليتمكن الطلبة من التطبيق العملي لما تعلموه في نظريات علم الحشود ويوظفون المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية، وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة؛ وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

ويشرف على الجولة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة والدكتور بدر بن سعود آل سعود أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى.

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طلاب ماجستير إدارة الحشود بجامعة أم القرى يزورون المسجد الحرام وساحاته
سبق

ينظم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى، جولة ميدانية الأسبوع المقبل لطلبة ماجستير إدارة الحشود بالمسجد الحرام وساحاته، في إطار التعاون المستمر ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.

وتأتي الزيارة ليتمكن الطلبة من التطبيق العملي لما تعلموه في نظريات علم الحشود ويوظفون المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية، وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة؛ وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

ويشرف على الجولة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة والدكتور بدر بن سعود آل سعود أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:22 PM

طلاب ماجستير إدارة الحشود بجامعة أم القرى يزورون المسجد الحرام وساحاته

للتطبيق العملي لنظريات الدراسة وآلية توظيف المنطق الرياضي والمعايير الدولية

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عبدالله الراجحي - جدة
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ينظم قسم إدارة أعمال الحج والعمرة بجامعة أم القرى، جولة ميدانية الأسبوع المقبل لطلبة ماجستير إدارة الحشود بالمسجد الحرام وساحاته، في إطار التعاون المستمر ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعة أم القرى.

وتأتي الزيارة ليتمكن الطلبة من التطبيق العملي لما تعلموه في نظريات علم الحشود ويوظفون المنطق الرياضي والمعايير الدولية في حساب مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية، وفي التعامل مع التدفقات والنقاط الحرجة وكتابة التقارير الميدانية الاحترافية لدعم اتخاذ القرار وتجويد خدمة إدارة الحشود المقدمة لقاصدي الحرم المكي عن طريق الاستثمار في المعرفة؛ وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

ويشرف على الجولة الدكتور محمد بن عبدالقادر الخادم مدير قسم إدارة أعمال الحج والعمرة والدكتور بدر بن سعود آل سعود أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى.

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