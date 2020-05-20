"الشيخي" إلى المرتبة الثامنة بأمانة محافظة جدة

أصدر مدير عام الموارد البشرية بأمانة محافظة جدة أريج بنت ناصر البقمي قراراً بترقية مدير إدارة المراقبة ببلدية البلد الفرعية بأمانة جدة سعيد بن عبدالله الشيخي إلى المرتبة الثامنة.
وأكد "الشيخي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
أصدر مدير عام الموارد البشرية بأمانة محافظة جدة أريج بنت ناصر البقمي قراراً بترقية مدير إدارة المراقبة ببلدية البلد الفرعية بأمانة جدة سعيد بن عبدالله الشيخي إلى المرتبة الثامنة.
وأكد "الشيخي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
أصدر مدير عام الموارد البشرية بأمانة محافظة جدة أريج بنت ناصر البقمي قراراً بترقية مدير إدارة المراقبة ببلدية البلد الفرعية بأمانة جدة سعيد بن عبدالله الشيخي إلى المرتبة الثامنة.
وأكد "الشيخي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
أصدر مدير عام الموارد البشرية بأمانة محافظة جدة أريج بنت ناصر البقمي قراراً بترقية مدير إدارة المراقبة ببلدية البلد الفرعية بأمانة جدة سعيد بن عبدالله الشيخي إلى المرتبة الثامنة.
وأكد "الشيخي" أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.