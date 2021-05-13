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"الشهري" لـ"سبق": مصاب كورونا غير ناقل للعدوى في هذه الحالة.. ويزفّ بشرى لمَن تلقوا الجرعتين

أكد الدكتور سعود الشهري أن مضي 10 أيام من بداية أعراض الإصابة بفيروس كورونا، يصبح المريض غير ناقل لعدوى الفيروس.

وتفصيلاً؛ قال "الشهري" في تصريح خاص لـ"سبق" حول آلية الفحص بعد الإصابة بكورونا، ولماذا يظهر لبعض المصابين المتعافين "إيجابيًا" بعد ١٤ يومًا من الإصابة؛ وهل يعد في هذا الوقت ناقلاً للعدوى، ومتى يصبح المصاب غير ناقل؟ ليجيب "الشهري" بقوله: "كون المسحة إيجابية بعد التعافي (١٤ يوم حجر بعد المسحة أو ١٠ أيام بعد بداية الأعراض) فهذا شيء طبيعي، وهذا لا يعد إصابة، إنما نسميه طبيًا "بقايا فيروس"، وهي غير معدية، وليس لها أي قيمة مايكروبية، فبعد هذه المدتين من الحجر التي ذكرناهما لا يعد المصاب الشخص للعدوى التي أصابته، ولا يعد مريضًا أصلاً.

وأضاف: "يجب أن ننوه، ووفقًا لـ CDC بعد الشفاء، وانتهاء مدة الحجر؛ لا داعي إذن لإجراء مسحة ثانية".

واستطرد "الشهري" قائلاً: "يصبح المصاب غير ناقل بعد انتهاء مدة الحجر (١٤ يومًا بعد المسحة الإيجابية أو ١٠ أيام من بداية الأعراض)".

وحول سؤال؛ بعد أخذ الجرعة الثانية وعند مخالطة مصاب: هل أعمل لنفسي حجرًا؟ قال "الشهري": "أبشركم بعد أخذ الجرعة الثانية بـ 14 يومًا حتى لو خالطت حالة مؤكدة، ليس مطلوب منك أن تعمل الحجر".

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"الشهري" لـ"سبق": مصاب كورونا غير ناقل للعدوى في هذه الحالة.. ويزفّ بشرى لمَن تلقوا الجرعتين
سبق

أكد الدكتور سعود الشهري أن مضي 10 أيام من بداية أعراض الإصابة بفيروس كورونا، يصبح المريض غير ناقل لعدوى الفيروس.

وتفصيلاً؛ قال "الشهري" في تصريح خاص لـ"سبق" حول آلية الفحص بعد الإصابة بكورونا، ولماذا يظهر لبعض المصابين المتعافين "إيجابيًا" بعد ١٤ يومًا من الإصابة؛ وهل يعد في هذا الوقت ناقلاً للعدوى، ومتى يصبح المصاب غير ناقل؟ ليجيب "الشهري" بقوله: "كون المسحة إيجابية بعد التعافي (١٤ يوم حجر بعد المسحة أو ١٠ أيام بعد بداية الأعراض) فهذا شيء طبيعي، وهذا لا يعد إصابة، إنما نسميه طبيًا "بقايا فيروس"، وهي غير معدية، وليس لها أي قيمة مايكروبية، فبعد هذه المدتين من الحجر التي ذكرناهما لا يعد المصاب الشخص للعدوى التي أصابته، ولا يعد مريضًا أصلاً.

وأضاف: "يجب أن ننوه، ووفقًا لـ CDC بعد الشفاء، وانتهاء مدة الحجر؛ لا داعي إذن لإجراء مسحة ثانية".

واستطرد "الشهري" قائلاً: "يصبح المصاب غير ناقل بعد انتهاء مدة الحجر (١٤ يومًا بعد المسحة الإيجابية أو ١٠ أيام من بداية الأعراض)".

وحول سؤال؛ بعد أخذ الجرعة الثانية وعند مخالطة مصاب: هل أعمل لنفسي حجرًا؟ قال "الشهري": "أبشركم بعد أخذ الجرعة الثانية بـ 14 يومًا حتى لو خالطت حالة مؤكدة، ليس مطلوب منك أن تعمل الحجر".

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
10:21 PM

"الشهري" لـ"سبق": مصاب كورونا غير ناقل للعدوى في هذه الحالة.. ويزفّ بشرى لمَن تلقوا الجرعتين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد الدكتور سعود الشهري أن مضي 10 أيام من بداية أعراض الإصابة بفيروس كورونا، يصبح المريض غير ناقل لعدوى الفيروس.

وتفصيلاً؛ قال "الشهري" في تصريح خاص لـ"سبق" حول آلية الفحص بعد الإصابة بكورونا، ولماذا يظهر لبعض المصابين المتعافين "إيجابيًا" بعد ١٤ يومًا من الإصابة؛ وهل يعد في هذا الوقت ناقلاً للعدوى، ومتى يصبح المصاب غير ناقل؟ ليجيب "الشهري" بقوله: "كون المسحة إيجابية بعد التعافي (١٤ يوم حجر بعد المسحة أو ١٠ أيام بعد بداية الأعراض) فهذا شيء طبيعي، وهذا لا يعد إصابة، إنما نسميه طبيًا "بقايا فيروس"، وهي غير معدية، وليس لها أي قيمة مايكروبية، فبعد هذه المدتين من الحجر التي ذكرناهما لا يعد المصاب الشخص للعدوى التي أصابته، ولا يعد مريضًا أصلاً.

وأضاف: "يجب أن ننوه، ووفقًا لـ CDC بعد الشفاء، وانتهاء مدة الحجر؛ لا داعي إذن لإجراء مسحة ثانية".

واستطرد "الشهري" قائلاً: "يصبح المصاب غير ناقل بعد انتهاء مدة الحجر (١٤ يومًا بعد المسحة الإيجابية أو ١٠ أيام من بداية الأعراض)".

وحول سؤال؛ بعد أخذ الجرعة الثانية وعند مخالطة مصاب: هل أعمل لنفسي حجرًا؟ قال "الشهري": "أبشركم بعد أخذ الجرعة الثانية بـ 14 يومًا حتى لو خالطت حالة مؤكدة، ليس مطلوب منك أن تعمل الحجر".

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