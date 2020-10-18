وقالت، في بيان، لأننا كلنا للوطن.. شركة بنده للتجزئة تعلن أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.

الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-18 أعلنت شركة بنده للتجزئة إيقافها استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة. وقالت، في بيان، لأننا كلنا للوطن.. شركة بنده للتجزئة تعلن أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة. وبيّنت: سيتم تصريف المخزون المحلي لحين نفاده، وذلك دعماً لتجار وطننا الغالي وتفادياً للتسبب في ضررهم. وتابعت، نحن ملتزمون بتوفير أسعار تنافسية، وتوفير الدعم الدائم للمنتجات الوطنية. سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا، ويديم علينا الأمن والأمان.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 01:23 PM

الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. بنده تدخل على الخط: أوقفنا الاستيراد قالت في بيان: سيتم تصريف المخزون المحلي لحين نفاده وذلك دعماً لتجار وطننا الغالي





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أعلنت شركة بنده للتجزئة إيقافها استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.

وقالت، في بيان، لأننا كلنا للوطن.. شركة بنده للتجزئة تعلن أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات منذ فترة تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة.

وبيّنت: سيتم تصريف المخزون المحلي لحين نفاده، وذلك دعماً لتجار وطننا الغالي وتفادياً للتسبب في ضررهم.

وتابعت، نحن ملتزمون بتوفير أسعار تنافسية، وتوفير الدعم الدائم للمنتجات الوطنية.

سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحمي بلادنا، ويديم علينا الأمن والأمان.