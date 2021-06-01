أمانة جدة تغلق 54 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 4100 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4,124 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 54 منشأة مخالفة.

وذكرت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 144 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتهاون في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.