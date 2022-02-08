"باعجاجة": 3 مسببات تدعم المنشآت الصغيرة وتضمن بقاءها في السوق وعدم الإفلاس

قال: الخطوة تأتي ضمن مبادرة رفع الإنتاجية من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030

قال المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، إن قرار مجلس الوزراء الموقر بالدعم المالي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت البالغة إيراداتها 3 ملايين ريال سنويًا وأقل، هي مبادرة جيدة تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر.

وأوضح أن هذا الدعم المادي سيكون له أثر كبير في استمرارية تلك المنشآت في مزاولة أنشطتها وتحقيق أرباح لها، وبالتالي تضمن هذه المنشآت من عدم الإفلاس والخروج من السوق.

وحدد "باعجاجة" 3 مسببات للدعم تتمثل في: مساعدة المنشآت الصغيرة والمنشآت المتناهية الصغر في تحسين دخولهم، واستمرارية عمل المنشآت المستهدفة، ومساعدة تلك المنشآت على المقابل المالي التي تدفعها، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يأتي ضمن مبادرات الدعم الحكومية اللامحدود لدعم تلك المنشآت لرفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.

وأردف "باعجاجة": أن المنتجات الصغيرة والمتناهيه في الصغر تمثل نسبة 80 ٪؜ من حجم المنشآت الخاصة، وتلعب دورًا بارزًا في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات، وتخلق فرصًا وظيفية وهي متنوعة في جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وهي عصب الحركة التجارية في البلاد.