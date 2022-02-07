النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين
سبق

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:20 PM

كورونا في قطر اليوم.. 923 إصابة جديدة وشفاء 1908 مصابين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
86

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 923 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بشفاء 1908 مصابين، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 333780 حالة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 346.546 إصابة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة