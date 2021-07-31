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"أولمبياد طوكيو".. اللجنة المنظمة تعلن 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"

لم تتضمن أيًّا من الرياضيين المشاركين.. الإجمالي يرتفع إلى 241 حالة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت؛ تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أنْ بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري.

وكانت اللجنة، وفق الألمانية، قد أعلنت أمس الجمعة عن 27 حالة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

ولم تتضمّن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيًّا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب، 23 رياضيًّا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي، ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أولمبياد طوكيو".. اللجنة المنظمة تعلن 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت؛ تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أنْ بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري.

وكانت اللجنة، وفق الألمانية، قد أعلنت أمس الجمعة عن 27 حالة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

ولم تتضمّن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيًّا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب، 23 رياضيًّا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي، ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
11:37 AM

"أولمبياد طوكيو".. اللجنة المنظمة تعلن 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"

لم تتضمن أيًّا من الرياضيين المشاركين.. الإجمالي يرتفع إلى 241 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت؛ تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أنْ بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري.

وكانت اللجنة، وفق الألمانية، قد أعلنت أمس الجمعة عن 27 حالة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

ولم تتضمّن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيًّا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب، 23 رياضيًّا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي، ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.

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