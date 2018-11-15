استمرار العمل الميداني بالقريات لمعالجة وإقفال مناطق جريان السيول

باتجاه الممشى ومطار المحافظة

وجّه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بالعمل الميداني اليوم، وذلك في موقع شعيب "حصيده" الغربية لمعالجة وإقفال المناطق التي تم من خلالها جريان المياه باتجاه الممشى ومطار القريات .

ويأتي ذلك بإشراف ميداني من رئيس مركز الحديثة جريد الجريد، ومدير خدمات المياه بالقريات المهندس عبدالعزيز السمحان ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات هزاع الرويلي، ورئيس بلدية الحديثة الظمني الرويلي.

وتعمل المعدات بجهود كبيرة على تنفيذ هذه الأعمال لحماية محافظ القريات والمواقع المحيطة بها.