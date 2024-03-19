بعد إعلان أول وفاة لمصابة بـ"كورونا".. بوتين: يجب الاستعداد لأي تطور

غوليكوفا: مجموع حالات الإصابة بالفيروس في عموم روسيا بلغ 114 حالة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع عمدة مدينة سيفاستوبل، ميخائيل رازفوزاييف اليوم: إنه يجب الاستعداد لأي تطور محتمل فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا".

وكانت موسكو قد سجلت، اليوم، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا؛ إلا أن موقع "سبوتنيك" الروسي قال: إن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس؛ حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو.

ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عامًا) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة؛ بما في ذلك داء السكري وتصلّب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة...".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 114 حالة في عموم روسيا.